Ucrania, 81 líderes religiosos exigen la paz en el mundo pero en el texto final (también firmado por el Papa) desaparece toda mención

Nur-Sultan (Kazajstán) – invocan la paz en el mundo, condenan la guerra, pero luego, 81 líderes religiosos, entre los más importantes del mundo, después de dos días de intercambios y compromisos, solo pudieron firmar un texto medio, reducido, como no lo hicieron Ninguna mención del conflicto en Ucrania aparece una vez. No solo. La Declaración Final de la Conferencia de Religiones organizada por el Gobierno de Kazajstán en Nur-Sultan, destinada a todos los gobiernos y distribuida a las Naciones Unidas, fue firmada únicamente por la mayoría de los líderes. Ella no tenía consenso.

Oligarcas rusos, todos los misterios detrás de las muertes: desde supuestos derrames cerebrales, hasta rituales chamanes

En varios puntos, los líderes se encontraron enfrentados desde el principio, empezando por el nudo ucraniano: los derechos de los pueblos a la autodeterminación, el tema de género, la discriminación contra los homosexuales y hasta el tema de la violencia femenina como consecuencia de la cultura. Han discutido la raíz de la plantilla patriarcal. En cuanto a la cuestión de las mujeres, además, bastaba mirar el gran salón en el que se alojaban los líderes religiosos: de los 81 miembros (incluido el Papa, los rabinos de Israel, musulmanes chiítas y sunitas, y los ortodoxos, Delegaciones budista y sintoísta. ) solo seis son mujeres. Una minoría no representativa prueba que el mundo religioso sigue firmemente en manos de los hombres.

Texto

Así, el punto número 23 del texto habla de un apoyo general a la protección de la mujer y de sus derechos, al tiempo que mejora su “condición social como miembros de la familia y de la sociedad”. El Papa Francisco fue más consistente en este punto de vista en su discurso: “A las mujeres, dijo, también se les debe confiar mayores roles y responsabilidades. ¡Cuántas opciones de muerte podrían haberse evitado si las mujeres estuvieran en el centro de las decisiones! Comprometámonos a ser más respetuosos, reconocidos y comprometidos”.

El último día en Kazajstán, antes de firmar la Declaración Final y partir hacia Roma, el Papa Francisco la dedicó a la pequeña minoría católica del país, que había sobrevivido a los años oscuros de la persecución comunista. En ese contexto, les contó a los presentes un sueño: el sueño de ayudar a sembrar una semilla de paz en un horizonte internacional verdaderamente brillante y peligroso. «Hay tanto odio y divisiones, tanta falta de diálogo y comprensión del otro: esto, en el mundo globalizado, es más peligroso y escandaloso. No podemos seguir comunicados y separados, conectados y desgarrados por tantas desigualdades. Gracias entonces por los esfuerzos hacia la paz y la unidad.”

convicciones

En muchos lugares se condena el extremismo, el radicalismo y el terrorismo, y se pide a los gobiernos que influyan en las diferencias económicas para reducir la brecha entre ricos y pobres, pero no se menciona en absoluto el creciente mercado de armas, ni la carrera armamentista, aunque el espectro del conflicto nuclear vuelve a crecer en el mundo. «Instamos a los líderes mundiales a abandonar todas las declaraciones agresivas y destructivas que desestabilizan el mundo y detienen el conflicto y el derramamiento de sangre en todo el mundo». todavía. «Animamos a los líderes religiosos y figuras políticas prominentes de todo el mundo a desarrollar incansablemente el diálogo en nombre de la amistad, la solidaridad y la coexistencia pacífica».

Pero el Papa Francisco, con el optimismo habitual. Comenta con confianza que debemos mirar hacia el mañana y confiar en los jóvenes. «Ellos, más que otros, abogan por la paz y el respeto a la casa común de la creación. En cambio, las lógicas de dominación y explotación, acaparamiento de recursos, nacionalidades, guerras y esferas de influencia pintan un mundo viejo rechazado por los jóvenes, un mundo cerrado». a sus sueños y esperanzas «. En su opinión, podrían ser como resultado de su llamado a los líderes mundiales a detener los conflictos y el derramamiento de sangre en todas partes, y abandonar la retórica agresiva y destructiva. «En el nombre de Dios y el bien de la humanidad: ¡Ríndanse con la paz, no con las armas! Sólo a través del servicio de la paz su nombre permanecerá grande en la historia”.