Ubisoft+ no funciona en Xbox desde hace un mes: el editor francés comenta la situación

Durante aproximadamente un mes los jugadores xbox parece que tienen Problema con Ubisoft+ el servicio de la compañía francesa que proporciona acceso al catálogo de juegos de pago. Los usuarios no pueden iniciar sesión y el problema parece estar generalizado.

Declaración de Ubisoft

Ubisoft lo tiene Afirmaron que estaban «conscientes» del problema. Esto afecta a algunos jugadores de Xbox y les impide acceder a su suscripción a Ubisoft+. Los jugadores comenzaron a informar del problema en las redes sociales hace semanas, y uno de los primeros mensajes en línea dice que «todos los demás suscriptores que conozco están teniendo el mismo problema» al acceder a Ubisoft+.

El problema no parece limitarse a un tipo de consola o región en particular, y en la discusión sobre Subreddit de Ubisoft Recibió más de 150 comentarios de jugadores que informaron el mismo problema. «Estoy pasando por lo mismo. Hace aproximadamente un mes, Ubi+ de repente dejó de funcionar en mi Xbox y no ha vuelto a funcionar desde entonces», dijo un usuario.

Logotipo de Ubisoft+

en uno Declaración emitida a EurogamerUbisoft dijo que está «consciente e investigando un problema técnico que afecta la capacidad de un pequeño número de jugadores para vincular su suscripción a Ubisoft+ con Xbox». Los jugadores interesados ​​están invitados a Póngase en contacto con atención al cliente aquí.

«Compartiremos la actualización con los jugadores afectados lo antes posible», añadió Ubisoft. Cuéntanos, ¿a ti también te ha pasado esto?