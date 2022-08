Twitter tendrá importantes problemas de seguridad

descargar reproductor

Peter Zatko, exresponsable de ciberseguridad de Twitter, reveló que la empresa enfrenta serios problemas en este ámbito que no solo pondrá en riesgo los datos personales de los usuarios de la red social, sino que también supondrá un riesgo «para los accionistas de la empresa». la seguridad nacional y la democracia de Estados Unidos». como el ellos escribieron CNN y el El Correo de WashingtonA quien Zatko le detalló los problemas de seguridad que encontró en aproximadamente un año trabajando en Twitter.

El mes pasado, el científico de TI compartió alrededor de 200 páginas de documentos sobre estos temas con el Congreso de los EE. UU. y varias agencias federales, acusando a algunos gerentes de Twitter de querer ocultar las vulnerabilidades sociales y afirmando que algunos empleados podrían trabajar para un secreto extranjero. Servicios. Dijo que el Comité de Inteligencia del Senado, que recibió los documentos de Zatko, está organizando una reunión para discutir las acusaciones. CNN Una portavoz de Rachel Cohen.

Un conocido ex pirata informático: en 1998 formó parte de un grupo que ofreció asesoramiento a las instituciones estadounidenses sobre cómo fortalecer la seguridad cibernética nacional y afirmó en una audiencia en el Senado que podrían apagar Internet en 30 minutos. Zatko lleva años en el campo de la ciberseguridad, colaborando con Google y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, entre otros. Fue designado por el fundador Jack Dorsey y Ex director ejecutivo de Twittera finales de 2020, luego en un ciberataque masivo Los archivos de decenas de celebridades, incluidos Barack Obama, Kim Kardashian y Elon Musk, fueron pirateados.

Poco más de un año después, en enero pasado, Zatko fue despedido por el actual CEO Parag Agrawal, el ex director técnico: el motivo oficial de la empresa serían sus malos resultados como jefe de seguridad, mientras que Zatko afirma que su despido fue en represalia por sus advertencias sobre preocupaciones de seguridad. Agrawal y sus asociados más cercanos desalentaron a Zatko de informar los problemas a la junta en su totalidad.

En general, la historia de Zatko y los documentos que recopiló y compartió indican que la gerencia de Twitter no quería intervenir para resolver los problemas de seguridad. El principal de ellos es el hecho de que miles de empleados de Twitter, aproximadamente la mitad del total, tendrán acceso a la infraestructura que respalda el trabajo de la plataforma y la información confidencial. Esta posición violaría el acuerdo que Twitter celebró en 2011 con la Comisión Federal de Comercio, la agencia gubernamental que se ocupa de la protección y privacidad del consumidor.

Además, la empresa no tendrá las herramientas para controlar los cambios realizados por el empleado individual porque tiene poco control sobre las computadoras utilizadas en el trabajo.

Zatko también afirma que Twitter no elimina los datos de los usuarios que eliminan sus cuentas de redes sociales, como debería, y que no tiene los medios para comprender cuántas cuentas falsas hay en la plataforma, las llamadas bot, que no pertenece a personas reales, pero se puede rastrear hasta el software. El caso de los bots también es relevante para la demanda que involucra a Twitter y Elon Musk: el empresario en julio Renunció a su oferta para comprar Twitter, señalando que la razón principal es el hecho de que la empresa ocultará la cantidad real de robots, que será mucho más del 5 por ciento del total anunciado. El abogado de Zatko, John Tay, fundador del grupo Protegiendo a los que revelan información secreta sobre instituciones y empresas, ayudando a los denunciantes, dijo que Zatko no está en contacto con Musk.

Twitter ha negado las acusaciones de que Zatko se ha dirigido a él. dijo un vocero de la empresa CNN: «Lo que se ha dicho en Twitter y nuestras prácticas de privacidad y seguridad de datos es incorrecto, está lleno de información inexacta y carece de antecedentes importantes. Las acusaciones de Zatko y su oportunidad oportunista parecen diseñadas para atraer la atención y dañar a Twitter, sus clientes y sus colaboradores. .»