Twitch tiene un gran problema de abuso sexual infantil, según una nueva investigación – Nerd4.life

publicado por Bloomberg Investigación Programado para ser discutido, que se relaciona con los grandes problemas de abuso sexual infantil esta es la peste Contracción nerviosaque Amazon no hace prácticamente nada tangible.

Análisis de reporteros de periódicos Miles de cuentas que se vinculan sistemáticamente a transmisiones en vivo de niños o preadolescentes. Hay más de 279.000 cuentas, una magnitud que hace que el fenómeno tenga un buen tamaño.



Twitch tiene un gran problema con el abuso sexual infantil

Twitch no prohíbe las transmisiones a adolescentes y, a menudo, también a niños, que transmiten a la plataforma todos los días haciendo todo tipo de programas en vivo. Así se formó uno real red de explotación sexual infantil Constantemente identifica, categoriza y sigue a streamers muy jóvenes, usando el chat para empujarlos a comunicarse fuera de la plataforma y mostrar sus hogares, con detalles que podrían permitir identificarlos.

A veces manipulan a niños de ocho años, los amenazan e incluso los chantajean. Bloomberg descubrió que esto sucede regularmente y que ni siquiera tiene que esforzarse mucho para encontrarlos.

Como se mencionó anteriormente, el principal problema es que Twitch no hace nada para contrarrestar este fenómeno y, de hecho, para maximizar las ganancias, no ofrece las formas estándar de control en otras plataformas sociales como YouTube-Live, TikTok-Live y Facebook. Gaming: por ejemplo, no requiere una cuenta con un número mínimo de seguidores para vivir directamente desde dispositivos móviles, una regla diseñada expresamente para evitar ciertas situaciones. A diferencia de YouTube, cualquiera en Twitch puede crear un perfil nueva cuenta (A menudo, incluso omita el correo electrónico o la verificación del teléfono) y comience a transmitir. Los jóvenes lo saben y lo aprovechan todo el tiempo, eludiendo prohibiciones y otras medidas completamente ineficaces.

Además, según la investigación, Twitch no ha desarrollado una sección de confianza y seguridad adecuada al crecimiento exponencial de la plataforma en los últimos años, ya que el sistema prioriza los informes grupales y no verifica los informes individuales, incluso si están relacionados con palabras clave como «pre- adolescentes», «niños» o Me gusta. El resultado es que los actos depredadores hacia menores suceden tanto todos los días que no hay forma de llamar la atención de la moderación utilizando las herramientas que proporciona Twitch.

Bloomberg cuenta específicamente lo que sucedió durante la transmisión en vivo: eran fines de mayo y un espectador le pidió a la menor que se quitara la ropa interior. Ella se negó, diciendo que no lo haría porque ya le habían suspendido una de sus tres cuentas. El espectador, que sigue principalmente a chicas en Twitch, respondió que incluso si lo hiciera, podría recuperar fácilmente una cuenta. Más tarde, la pequeña se levantó la camiseta.

En resumen, la situación es realmente grave y, como es habitual, Twitch parece perezoso con ciertos temas, sin hacer nada contra ellos hasta que llegan las quejas públicas y las protestas oficiales.