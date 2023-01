TV, auriculares VR, salud y estado físico e IA: lo que veremos (en persona) en CES 2023

2023 es el año del regreso de CES, y Feria de electrónica de consumo en Las Vegas. No es que no haya habido evento en años anteriores, pero las ediciones de 2021 y 2022 ciertamente no fueron como se esperaba: la edición de 2021, debido a la pandemia, solo sucedió de forma remota y no fue muy buena; Para 2022, comenzó con las mejores intenciones, Era Alternativa lisiada por Omicron.

Es por eso que lo que acaba de comenzar es el año del regreso al CES. Y vuelta a la moda: 4 días, del 5 al 8 de enero (más Dos días para la prensa), donde casi toda la ciudad de Nevada será un gran evento al aire libre, 186.000 metros cuadrados de exposición (+50% respecto al año pasado) divididos en 3 áreas principales, Otros mil expositores (para un total de 2.400) y se esperan más de 100.000 visitantes.

en las vegas Los italianos de la tecnología también estaremos presentes: Seguiremos el evento desde la mañana del 3 de enero (por la tarde, para Italia) y en los últimos días, obviamente, hemos organizado nuestro trabajo para entender qué seguir, qué ver, a qué presentaciones asistir y cuáles visitar. Sin pretender agotar todos los hilos y red Posibles sorpresasque siempre está presente en estos eventos, aquí es en lo que centraremos nuestra (y su) atención.

televisores y proyectores

CES siempre ha sido el mundo del entretenimiento en el hogar y especialmente el entretenimiento en la sala de estar: 2022 vio el surgimiento de Televisores nuevos Sony OLED QD (como este que probamos) Y probablemente Samsung y otros aparecerán este año, que debería costar un poco menos que el primero, y eso que vemos el nuevo Oled MLA, que en cambio debería costar mucho más y tener pantallas más grandes y resolución 8K. Definitivamente merecen atención. Sony ofrece y TCL, que lo está haciendo muy bien en la gama media del mercadoAsí como por HiSense.

También presta atención a proyectoresespecialmente para aquellos con distancias cortas, que tienen un rendimiento excelente incluso en espacios pequeños pero aún así son caros: la marca a buscar es Xgimi, que Poseemos Prueba (y adora) el modelo Aura 4K.

Realidad virtual

Esto se ha dicho durante años, pero ahora podría ser cierto: este año será el año de la devoción a la realidad virtual. mejor: El año tu decides si funciona o noSi a la gente común le importa o no está más allá de los pensamientos de Mark Zuckerberg y Meta. Será porque por fin llegan dispositivos que los consumidores pueden comprar, a precios que (quizás) empiecen a ser aceptables: deberían ser abierto El nuevo visor es de Oculus, se llame Project Cambria o noSony permitirá Prueba el PlayStation VR2, que saldrá a la venta a partir del 22 de febreroHTC ya ha anunciado que presentará la versión renovada de Vive en CES.

Nosotros también tenemos curiosidad por verlos en vivo. Vidrio XRai, gafas realidad aumentada (¿qué es esto?) Lo cual en la intención de los desarrolladores te permite «ver conversaciones»: te lo pones y frente a tus ojos ves la traducción de lo que dice la persona que tienes delante, tienes La capacidad de retroceder el tiempo.revise una conversación que tuvo lugar hace unos días, y también obtenga una traducción instantánea en 9 idiomas (sí, también hay italiano).





Casi una exhibición de autos

Otra cosa de la que siempre se ha tratado CES es el gran espacio donde los fabricantes de automóviles muestran la mejor tecnología que hay (o habrá) en sus modelos: se esperan anuncios este año no solo de bmw, Hyundai (especialmente en el campo de la robótica)Mercedes, Stellants y otros, pero también de Bosch, AMD y Qualcomm, quienes presentarán las últimas combinaciones de tecnología, procesadores y automóviles.

Inteligencia artificial

El año 2022 terminó con tambores hechos por IA como Lensa y ChatGPT (ej. La aparente ausencia de Google) Y el año 2023 se abre de manera similar: en el CES podemos esperar muchos anuncios y demostraciones prácticas de lo que el aprendizaje automático puede hacer por nosotros y cómo la inteligencia artificial puede sernos útil en la vida cotidiana. Entre las muchas propuestas, nos citamos con la de Vasco, que llevará a Las Vegas Compilador V4, que es parte del sucesor Traductor que probamos en junio pasado: Usa inteligencia artificial para entender 108 idiomas y traducir voz, imágenes y texto con un «nivel de precisión del 96%».

Está más en línea con las promesas de LaMDA, ChatGPT y Dall-E2. Contents.com, expansión de dominio italianoNacida en Milán en 2021 y hoy con 60 empleados, está especializada en soluciones basadas en inteligencia artificial para generar contenidos multimedia dirigidos a empresas y al mundo publicitario.

¿Qué está haciendo Italia?

En CES 2023, Contents.com albergará el Pabellón de Italia dentro del parque eureka, Con otras cincuenta startups de nuestro país, que en Las Vegas podrá reunirse con periodistas, inversores y potenciales clientes de todo el mundo. Entre los muchos, entre los que han desarrollado una funda para smartphone con una pantalla gráfica personalizada, espinilleras con sensores que detectan las acciones y juegos del usuario, y un dispositivo de desbloqueo biométrico con ondas cerebrales, lo que llamó nuestra atención es Tuscany. visión airequien inventó un purificador de aire portátil, prof Algo Mascarilla (menos invasiva que Dyson) Lo cual debería de alguna manera eliminar los contaminantes y virus de la cara y vías respiratorias. En CES, se muestran 3 prototipos de trabajo: intentaremos entender cómo usarlos y, posiblemente, probar uno de ellos entre miles de visitantes.

En general, preste atención a la salud y el bondad Parece ser uno de los temas principales de esta versión del programa (y teniendo en cuenta los últimos dos años, no podría ser de otra manera): la de Fitness para hacer en casa sigue siendo tendencia ImparableNació en medio de una pandemia y continúa hasta el día de hoy. el Grandes nombres como Nike y Netflix se involucranY es probable que veamos desarrollos en este campo. Así como es muy probable que haya anuncios de empresas involucradas en el monitoreo de parámetros virtuales de personas, como dentro O como la startup belga motilidad cardiaca, que comenzó con soluciones espaciales personalizadas y control remoto en los corazones de los astronautas y ahora se está desarrollando para todos. Incluso sin ir de viaje a Marte.

¿Qué pasa con los teléfonos inteligentes?

Por el contrario, es poco probable que se vea algo realmente significativo en el CES en términos de telefonía. especialmente para Dos razones: Porque ahora las grandes empresas, como Apple y Google, tienen sus propios eventos para estas cosas (y este es también el caso de OnePlus y Samsung, con anuncios específicos esperados en las próximas semanas); Porque entre finales de febrero y principios de marzo hay Mobile World Congress en Barcelona, que tiene que ver con los teléfonos inteligentes. Obviamente, también estaremos allí, pero volveremos a hablar de ello en la primavera.