Turistas con destino a Malta desembarcaron y embarcaron de nuevo

Treviso – La nueva pesadilla de Ryanair con el vuelo de Canova a Malta que sale a las 14.40 horas. Horas de retraso y pasajeros retenidos como rehenes por el transportista durante 50 minutos sin aire acondicionado. «Permanecimos en un horno caliente durante aproximadamente una hora sin ninguna información». Enfermedades y escenas de pánico en Treviso en agosto con una temperatura exterior de casi 40 grados. A las 21:00 horas, los viajeros seguían esperando en el hangar, sin saber cuándo podrían partir. Contemos la historia de los disturbios del avión del IB, que después de un año de estudios y un máster sólo soñaba con tumbarse en la playa bajo una sombrilla mirando al Mediterráneo. Pero no: fue una tarde agotadora esperarla en Canova, sin información, sin asientos, y luego en el avión para otra hora más del círculo de Dante, con el aire irrespirable y escenas de pánico y enfermedad. Y una persistente falta de dirección por parte del personal. Hasta que me levanté y fui donde la tripulación para exigir que dejaran a los pasajeros. “No hay palabras para describir el mal servicio de Ryanair – explica por teléfono – El vuelo a Malta que debía salir a las 14.40 se retrasó durante horas y horas. El embarque llegó a las 18.30, el avión nos tomó como rehenes y luego nos obligó. bajar, todavía estacionado y bloqueado Esperando despegar sin aire acondicionado.” Pero los pasajeros también se quejan de las numerosas desventajas que sufre el aeropuerto de Treviso, ya que no hay salas de espera ni asientos para quienes tienen que esperar en condiciones inaceptables. “Sólo escaleras de malla metálica, como en un camión de ganado – continúa la mujer – y, de hecho, estalló el motín. “No somos monstruos”, gritaba la gente. “Si este es el futuro del transporte aéreo, como afirman, entonces estamos listos para partir”. A las 21:22, después de casi siete horas de espera, Ryanair embarcó a los pasajeros con destino a Malta.

