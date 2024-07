Tumores y un estilo de vida incorrecto para el 73% de los italianos

El 73% de los adultos italianos siguen al menos un estilo de vida poco saludable y que pone en peligro su salud. En concreto: el 19% son fumadores habituales, el 33% son inactivos y no practican ningún tipo de actividad física o deporte, y el 15% consumen alcohol en exceso. Estos comportamientos son muy peligrosos porque pueden aumentar el riesgo de cáncer. Para promover hábitos saludables entre la población de todas las edades, la Fundación Aiom, la Sociedad Italiana de Oncología Médica, lanza la nueva campaña nacional “Cáncer, elige la prevención”. La iniciativa, presentada hoy en una rueda de prensa en Roma, y ​​creada con la contribución incondicional de Daiichi Sankyo Italia, incluye actividades dirigidas a toda la población, especialmente a las mujeres, entre ellas un folleto informativo, seminarios web para los ciudadanos, podcasts y actividades sociales. El testimonio de toda la campaña es el multicampeón del fútbol italiano Massimiliano Allegri. El proyecto, sobre el que leemos en una nota, también quiere mostrar cómo la innovación en oncología puede abrir nuevos horizontes para la recuperación crónica e incluso la remisión de muchas formas de cáncer.

“En Italia, en los últimos años, hemos observado una mejora continua de las tasas de supervivencia en muchos tipos de cáncer – subraya Saverio Signeri, presidente de la Fundación Aiom – y el número de vidas salvadas también está aumentando gracias al aumento del diagnóstico precoz y Nuevos tratamientos. Estos son datos alentadores, pero cada año tenemos que registrar más de 180.000 muertes por cáncer. El cáncer sigue teniendo un gran impacto en nuestra sociedad y en el NHS. Luego está el inevitable aumento en el número de nuevos casos. el envejecimiento general de la población. De hecho, la edad es un factor de riesgo. Mi cáncer es un factor importante en el que no podemos interferir. Como afirma nuestra campaña – continúa – “Es posible evitar el cáncer mediante estilos de vida saludables, y por lo tanto. Hay que hacer hincapié en las principales normas de prevención, como dejar de fumar y seguir la dieta mediterránea”. El ejercicio físico regular y regular y la lucha contra el consumo excesivo de alcohol. De hecho, hasta el 40% de los casos de cáncer y el 50% de las muertes se atribuyen al tabaquismo. , tener sobrepeso o beber alcohol.

En nuestro país, “hay más de 3,5 millones de personas que padecen cáncer – explica Paolo Marchetti, presidente de la Fundación Medicina Personalizada – y son personas que están sometidas a tratamientos importantes que tienen potenciales efectos secundarios importantes” o que “han finalizado un tratamiento activo y deben someterse a Pruebas de seguimiento periódicas para monitorear cualquier avance en la ciencia”. Enfermedades: Los pacientes con cáncer también pueden beneficiarse enormemente al mantener un estilo de vida saludable durante y después del tratamiento. Esto ayuda a prevenir la recurrencia del tumor, promueve una respuesta positiva a los tratamientos y mejora la calidad. de vida después del tratamiento, por lo tanto, las reglas y la importancia de la prevención terciaria también deben ser divulgadas para la población».

Se estima que en 2023 habrá 395.000 nuevos casos de cáncer en Italia, que afectarán a 208.000 hombres y 187.000 mujeres. En apenas 3 años, el incremento llega a más de 18 mil casos. “El cáncer más común es el de mama, del que viven 834.000 personas después de haber sido diagnosticadas – recuerda Antonella Campana, defensora de los pacientes de la Fundación Incontra Donna -. Su aparición también puede verse afectada por factores de riesgo modificables, principalmente el sobrepeso y la obesidad. El metabolismo también juega un papel nocivo: es otra condición estrechamente ligada a estilos de vida incorrectos y como Fundación IncontraDonna, y también a través de la Fundación Aiom, nos comprometemos a promover una cultura concreta de prevención activa”.

“En cuanto a los tratamientos – añade Seneri – el cáncer de mama es un tumor en el que la innovación ha aportado grandes beneficios. En particular, en los últimos años se han introducido importantes innovaciones terapéuticas que han permitido tratar con éxito incluso las formas más graves de la enfermedad. Este es el caso de los “anticuerpos conjugados”, que han resultado muy prometedores en el tratamiento de tumores de mama que antes no eran tratables y, en particular, frente al cáncer de mama, existe la necesidad de un enfoque transversal. Por un lado, el diagnóstico precoz y, por otro, la adherencia a los programas de detección sigue siendo muy baja. En nuestro país, a través de nuestra campaña “Cáncer, elige la prevención”, pretendemos persuadir a cada vez más mujeres a realizarse una mamografía, especialmente en las regiones del sur”.

En este sentido, “la tasa nacional de participación en el cribado mamográfico organizado en nuestro país es inferior al 50% – afirma Rosanna D’Antona, presidenta europea de Donna Italia – con máximos inaceptables, como el 8,6% en Calabria y el 22,7% en Cerdeña. . O el 27,3% de Sicilia. Necesitamos actuar urgentemente: tanto hacia las mujeres, para aumentar su conciencia sobre su adhesión a los programas de detección, como hacia las instituciones, para facilitar el acceso a ellos. De una encuesta realizada por Iqvia en 2023, se encontró que el 8% de las mujeres no conocen sobre el cribado mamográfico organizado, el 20% no son convocadas y entre las mujeres que son convocadas todavía hay un porcentaje que no participa (unas 13%), principalmente porque no tiene mucha confianza en el Servicio Nacional de Salud. «Por eso nuestro objetivo es mejorar el método de comunicación, uniformar el acceso entre 45 y 74 años en todas las regiones y comprobar el nivel de familiaridad desde el primer acceso hasta el examen».

Como reitera Allegri: “Debemos alejarnos de los tumores: debemos seguir los estilos de vida saludables sugeridos por los oncólogos. Llevo 50 años viviendo en el mundo del deporte, primero como deportista y luego como entrenador. El fútbol me enseñó muchas cosas y me dio muchas emociones. He aprendido que todos los desafíos se pueden superar y que para lograrlo es necesario trabajar duro y seguir algunas reglas. Incluso el desafío del cáncer y de muchas otras enfermedades graves se puede enfrentar protegiendo nuestros cuerpos tanto como sea posible mediante la prevención. Por lo tanto, decidí con gran placer apoyar la campaña nacional de la Fundación Amigos de la Fundación Ayoum”.

“Además, nuestra empresa se complace en apoyar el nuevo proyecto educativo de la Fundación Aiom y hacerlo posible – concluye Mauro Vitale, Responsable del Negocio de Oncología de Daiichi Sankyo Italia – La oncología sigue teniendo un fuerte impacto en la vida de millones de personas en nuestro país, así como en el resto del mundo, «puede subestimarse, y la prevención primaria es una de las estrategias más importantes que tenemos a nuestra disposición para superarla y también debe ser fomentada mediante adecuadas actividades de información entre toda la población». «