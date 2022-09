Tumores, los ocho alimentos que hay que incluir en la cesta de la salud para afrontar la aparición de la enfermedad

Contra la aparición de tumores, es recomendable tomar antioxidantes a través de 8 alimentos con poderes increíbles. Averigüemos cuáles son.

No es un milagro, sino una ayuda para contrarrestar la aparición del cáncer. Veamos qué productos incluir en la canasta de salud.

Los médicos de la Sociedad Italiana de Andrología están convencidos Prevenir Imprescindible con respecto a la aparición de enfermedades. El cáncer no es una excepción. Comprobaciones periódicas La primera arma en manos de los hombres. para defender su salud. Análisis de sangreUltrasonido, pruebas especializadas, los médicos recomiendan verificar periódicamente Que tu cuerpo esté sano y que las enfermedades no corran el riesgo de dañarlo. Asimismo, según los expertos de SIA La nutrición juega un papel crucial En el Frente a la aparición de enfermedades, incluidos los tumores, o en el control de su propagación en las primeras etapas de sus manifestaciones. Los científicos llegaron a esta conclusión después de varios estudios y, por supuesto, los resultados no son completamente generalizables, pero aún representan un buen punto de partida.

Cáncer y Nutrición, Alimentos para Comer en la Mesa

Según estudios, el cáncer se puede prevenir con un estilo de vida saludable y una nutrición adecuada En el 40% de los casos. Por lo tanto, elegir los alimentos adecuados reduce las posibilidades de desarrollar cáncer, que es una de las enfermedades más comunes que afectan a las personas. Los cinco alimentos más importantes para incluir en la dieta son: Té verde, tomates, cacahuetes, uvas y granada.

Comencemos con las propiedades beneficiosas del té verde, un PODEROSOS ANTIOXIDANTES Gracias a la epigalocatequina. Tales sustancias reducen el riesgo de cáncer de próstata en un 60%. 80% Con uso prolongado durante dos años. Además, el té verde limpia el hígado, regula el metabolismo y ayuda a dormir mejor. sigamos con uvasRico en resveratrol, una molécula que tiene un efecto antioxidante Inhibir la progresión celular del tumor

Luego tomates, cacahuetes, granada…

Poder antiinflamatorio y antioxidante de tomate Un aliado contra el cáncer. El licopeno reduce la posibilidad de enfermarse en un 12/26%. los granadaEn cambio, es rico en ácido elágico y ayuda a los pacientes que se someten a quimioterapia a inducir la toxicidad del tratamiento a nivel de células, tejidos y órganos.

Para introducirlo en la dieta, pues, maní y bayas Contiene pterostilbeno, un antioxidante con notables capacidades protectoras. Concluimos con los dos últimos tipos de alimentos que ayudan a prevenir la aparición de tumores, es decir Ajo y aceite de oliva virgen extra. Este último está científicamente garantizado (El metanálisis se remonta a enero de 2022) soltar 31% del riesgo de desarrollar cáncer.