¿Tu colchón es viejo? Extremar la atención a la salud, puede llegar a ser peligroso

¿Sabías que un colchón demasiado viejo puede ser peligroso para tu salud? Su edad, de hecho, es un detalle que no se debe pasar por alto.

Muchos están convencidos de que dormir en un colchón con décadas de antigüedad no supone ningún problema especial. De hecho, a veces parecen confiar en el “estado de servicio” del instrumento que durante tanto tiempo ha abrazado sus sueños más profundos.

Sin embargo, las cosas no son así: cuando hablamos de colchones, la vida útil no importa mucho. Por el contrario, cuanto más viejos son, más probabilidades hay de que causen problemas de salud a las personas que duermen sobre ellos todas las noches. Precisamente, este hábito puede suponer muchos riesgos. De hecho, el colchón debe ser sustituido al cabo de un determinado número de años (obviamente variable según las condiciones en las que se encuentre).

¿Después de cuánto tiempo el colchón en el que dormimos puede convertirse en un peligro para la salud?

No se puede pasar por alto la antigüedad del agregado en cuestión, ya que es estricta Relacionado con la calidad de nuestro sueño. Esto significa que es un componente esencial de nuestra existencia, siendo responsable de lograr el equilibrio en la mayoría de funciones corporales. En opinión de muchos expertos, las condiciones del colchón en el que descansamos cada noche pueden impactar negativamente en nuestro confort.

Poco o nada significa que un colchón debe tener buen aspecto, incluso después de 20 a 30 años de uso. Esto no significa en absoluto que esté en condiciones ideales. Además, está científicamente comprobado que los colchones son muy viejos. Puede magnificar los problemas de salud. Como rinitis, bronquitis o sinusitis.

Pero no sólo eso: según algunos fisioterapeutas, un colchón viejo también puede provocar esto. Complicaciones de origen musculoesquelético., ya no puede soportar adecuadamente el peso de la columna o la zona del cuello. Su duración media no debe exceder los 5-10 años de «vida». Un tiempo variable, por supuesto, dependiendo del uso y mantenimiento de la herramienta.

Tampoco se debe descuidar la limpieza: el colchón cada 15 días Hay que limpiarlo bien Tenemos que seguir rotándolo, procedimiento que funciona para revertir los principales puntos de estrés de nuestro cuerpo. De esta forma permitiremos que retome su forma original.

También hay conductas que los expertos no recomiendan para no acortar la “vida” de nuestro colchón. Por ejemplo, es Mejor no saltar sobre eso O sentarse en sus bordes. Sin embargo, podemos realizar la prueba de fuego cuando notamos que por la noche el colchón ya no nos hace dormir tanto como antes y nos cuesta conciliar el sueño. En este caso podemos estar seguros de que es el momento de enviarlo a «jubilación» y sustituirlo por uno nuevo.