Trump ya vuela a Milwaukee: “Resistiremos al mal”.

aViviana Mazza

Ivanka: “Mi madre lo protegió desde el cielo”. Melania: “Un monstruo nos lo quería quitar”.

Pero sería un error pensar así. Sólo los leales quedaron impresionados. A raíz del ataque, leemos mensajes como este en las redes sociales de comentaristas de derecha que han criticado a Trump durante años: “Lo que pasó ayer, Su valiente y desdeñosa respuesta… Él despertó algo en mí que no sabía que tenía” (Scott Morefield); “Nunca amé a ese hombre y nunca lo amaré: Pero esta imagen me llena de orgullo. Un candidato presidencial imprudente con el rostro ensangrentado debería conmover a todos los estadounidenses con sangre en las venas (Justin Stapley)

La diferencia de panorama con Biden no podría ser más marcada. Durante la noche las cámaras filmaron al presidente. Mientras subía lentamente las escaleras del avión presidencial Con zapatos con suela especial antideslizante. Pero lejos del panorama están Biden y el Partido Demócrata, a quienes los republicanos ahora acusan de avivar la violencia al identificar a su rival. ‘Amenaza existencial’ Se encuentran repensando su estrategia: ¿cómo pueden conciliar los ataques con los llamados a la unidad? en este momento Colgaron comerciales anti-Trump Está previsto que coincida con la convención del Partido Republicano. Algunos en el campo demócrata nos instan a no olvidar que el ex presidente y sus partidarios Defendieron a los alborotadores en el Congreso, Se burlaron del ataque al marido de Nancy Pelosi… Pero Trump será recibido en Milwaukee como un héroe. Un luchador e incluso un mesías a los ojos de los cristianos evangélicos.

El YouTuber Jake Paul, que tiene legiones de seguidores jóvenes, tuiteó: “Está claro: Dios quiere que él gane. Cuando intentas matar a los ángeles y salvadores del mundo, los haces más grandes.» Trump admitió a su ex médico de la Casa Blanca: ««Este cuadro que estaba describiendo en el mitin me salvó la vida». (Al girar hacia la derecha, recibió un disparo en la oreja en lugar de en la cabeza). Ayer escribió en su red social La Verdad: “Dios evitó que sucediera lo impensable. No tendremos miedo, estaremos firmes en nuestra fe, desdeñosos ante el mal. «Realmente amo a nuestro país, los amo a todos ustedes y no puedo esperar para hablarle a nuestra gran nación esta semana en Wisconsin».