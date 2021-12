Trump recaudó $ 1 mil millones para lanzar una nueva plataforma social – Mondo

Trump Media and Technology Group (Tmtg) y la empresa asociada Digital World Acquisition han anunciado que algunos inversores institucionales no especificados se han comprometido a aportar mil millones de dólares para iniciar el proyecto que el multimillonario planea lanzar a principios del próximo año. The Truth Social, luego de ser baneado de Twitter, Facebook y Youtube por sus incendiarios mensajes relacionados con el ataque del Congreso. El monto se sumará a los $ 293 millones que Digital Word recaudó a través de una oferta pública inicial en septiembre. (ANSA) El plan de la empresa de redes sociales de Trump es salir a bolsa con una fusión con World Acquisition, una adquisición de propósito especial (Spac), es decir, una empresa creada con el único propósito de adquirir y traer una empresa privada. Bolsa de Valores: Acorta el tiempo para vender acciones al público. Las empresas no identificaron a los inversores institucionales en su declaración, pero dijeron que el dinero provendría de un «grupo diversificado» de inversores después de la fusión.