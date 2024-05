Trump quiere prohibir la venta de coches eléctricos en Estados Unidos

seis Fabricantes de vehículos eléctricos Esperaban una actitud más suave por parte de Donald TrumpFueron advertidos. «No podrás vender esos autos».Anunció el candidato a la Casa Blanca. No ve los coches ecológicos en el futuro de la movilidad y envía un mensaje contundente a los fabricantes de cara a las próximas elecciones previstas para el próximo otoño. «Tienen esa tontería de los coches totalmente eléctricos, que no llegan muy lejos, cuestan mucho y se fabrican todos en China. – Así lo afirmó durante un mitin en Ohio – . Están construyendo dos enormes fábricas donde fabricarán automóviles en México y planean venderlos a Estados Unidos sin impuestos fronterizos. No, cobraremos el 100% por unidad. «No podrás vender esos autos»..

Por ello, reitera la clara posición contra la actual política de su competidor directo, Joe Biden. En los últimos meses ya se ha opuesto a los coches eléctricos de batería porque «no funcionan». Como resultado, pretende derogar la normativa en favor de los vehículos de cero emisiones. Tiene un plan específico en cuanto a las modalidades: 100% aranceles aduaneros en importaciones desde Méxicoamenazado en una edición anterior, cuestionó el cambio climático («Truco») y procedimientos de implementación relacionados. Mientras tanto, el empresario corteja a la industria petrolera con la esperanza de ganar su apoyo y asegurar un segundo mandato como presidente.

Herramientas disponibles

Es legítimo preguntarse si Donald Trump realmente cumplirá sus promesas y con qué herramientas. Después de todo, las leyes tienen que pasar por el Congreso, y aquí es donde los programas pueden estancarse. Pero quienes entienden el sistema político de barras y estrellas saben bien que también existe una vía rápida: Orden ejecutiva. Una vez firmado, se omitirán los números promedio. Además, ha sido ampliamente utilizado en los últimos años. Por otro lado, la herramienta generó mucha controversia y fue acusada de violar principios constitucionales.

La idea de Trump no es prohibir por completo los coches eléctricos, sino frenar la carrera y él tiene los recursos, explica Los New York Times. El cual analiza sus declaraciones en un artículo en profundidad. Primero, podría deshacer disposiciones recientes aprobadas por la administración Biden, especialmente partes de la ley.Ley de reducción de la inflación de 2022. En concreto, suspender hasta 370.000 millones de dólares en subsidios destinados a reducir las emisiones representaría un duro golpe al progreso de los vehículos totalmente eléctricos.

Ford no se verá afectado

La postura de Donald Trump puede ir en detrimento de los propios consumidores. Lo cual ayuda Los New York TimesComenzó a apoyar los vehículos eléctricos de batería, cuya cuota de mercado aumentó del 7,6 al 10%. Además, parece que ni siquiera las empresas estadounidenses comparten sus ideas. «Como empresa – comentó Bill Ford, director ejecutivo de Blue Oval. Nuestro cronograma de planificación es mucho más largo que los ciclos electorales. Cuando nos encontramos entre la espada y la pared debido a los políticos, se nos hace difícil hacer negocios”..

Si decide seguir adelante, ni siquiera Tesla, que ha basado todo su negocio en coches eléctricos, estará contenta. Puede que no haya tenido buenas relaciones con Biden, pero ahora Elon Musk corre el riesgo de enfrentarse a un “enemigo” mayor.