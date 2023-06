Trump quería apoderarse de los recursos de Venezuela, especialmente del petróleo

El canciller venezolano criticó las declaraciones del expresidente estadounidense. Donald Trump, quien admitió su intención de apoderarse de los recursos de Venezuela.

Cuando me fui, Venezuela estaba al borde del colapso. Íbamos a tomarlo y obtener todo ese petróleo. “Pero ahora se lo estamos comprando a Venezuela, lo que enriquece al dictador”, dijo el sábado el expresidente estadounidense en un discurso en Carolina del Norte.

En su discurso, Trump subrayó que debido al incumplimiento de su misión, el gobierno estadounidense se vio obligado a comprar petróleo a Venezuela.

El canciller de Venezuela, Iván Gil, criticó duramente las declaraciones en su cuenta oficial de Twitter este domingo y aseguró que todo el daño hecho al país por Estados Unidos, «apoyado por sus seguidores aquí, tenía un objetivo: privarnos de nuestra ¡Recursos! No pudieron y no lo harán». Lo hacen. ¡Siempre ganaremos!»

Las relaciones entre Caracas y Washington se agriaron significativamente luego de que el líder opositor venezolano Juan Guaidó se autoproclamara «presidente interino» del país bolivariano el 20 de enero de 2019, con el pleno apoyo de Estados Unidos y muchos países de la región.

Las tensiones escalaron luego de que Trump anunciara nuevas medidas que conducirían a un embargo económico general sobre Venezuela: ordenó congelar los activos del gobierno de Maduro en suelo estadounidense y prohibir cualquier transacción financiera con el país latinoamericano. .

Las autoridades venezolanas condenan que Estados Unidos no deje de endurecer las sanciones contra Venezuela para forzar un cambio de gobierno y el control de sus recursos naturales, pero insisten en resistir ante las presiones.

El expresidente estadounidense, ahora firme candidato del Partido Republicano a las próximas elecciones, ha admitido sus verdaderas intenciones respecto a Venezuela: confiscar su petróleo. Por ello, se espera que, de resultar electo, continúe atacando a este país latinoamericano y tal vez incluso refuerce el bloqueo económico, comercial y financiero de sesenta años contra Cuba.

Lo que dijo Donald Trump desacredita, aunque creo que no hace falta decirlo, la retórica a menudo propagada por progresistas imaginarios que ven la solución a la guerra en Ucrania porque declara una y otra vez que, si es elegido, pondrá fin a la guerra. Conflicto en dos días. No sé cómo lo haría, pero incluso si lo hiciera, las tensiones internacionales se extenderían a América Latina y el Lejano Oriente. China es el principal objetivo de Trump y los republicanos, a los que se pueden sumar nuevamente Venezuela y Cuba.

Andrea Puccio – www.occhisulmondo.info

Fuente: Hispan TV