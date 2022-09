Trump no se olvida de sus amigos para comentar sobre la campaña electoral en Italia: «¿Cómo está mi hombre?»

Ex presidente de los EE. UU. Donald Trump No parece haber olvidado las buenas relaciones que tenía con el entonces primer ministro italiano. giuseppe conte. como dice RepúblicaDurante una cena electoral, se le pidió a Trump que comentara sobre la campaña electoral italiana: “Vi, vi. ¿Cómo está mi pierna?El reportero Paolo Mastrollilli, que asume en este punto que estamos hablando del actual líder de los M5, pregunta: «Giuseppe sí, Giuseppe. Trabajé bien con él, espero que le vaya bien «. Sin embargo, en Italia habrá uno. de los más fervientes seguidores del expresidente estadounidense Mateo Salvini, quien también lo encontraría al menos una vez en Washington. Pero Trump se encoge de hombros: “No sé, no sé. Pero Conte es realmente una muy buena persona”. La relación entre Conte y Trump en los primeros años del presidente de la parrilla en el Palazzo Chigi fue muy amistosa desde el principio. Así lo demostró ese tuit, que para Conte ha sido motivo de acoso desde entonces, y al que Trump contactó «Giuseppe» En el momento del final del 1er Conteo y reiniciando con el gobierno de M5s-Pd. entonces recuerda RepúblicaHubo un almuerzo que ofreció en Naciones Unidas a los mandatarios que llegaron a la Asamblea General donde el presidente estadounidense quiso a toda costa intercambiar lugares para poder sentarse al lado de Conte. Y por último, pero no menos importante, la cooperación mostrada por Italia con la administración Trump en la ocasión. Rusiagate. En ese momento, al Fiscal General se le permitieron dos visitas a la justicia Guillermo Bar que también trató de investigar en Roma.

El respaldo de Donald Trump al famoso error tipográfico «Giuseppe» de Giuseppe Conte

