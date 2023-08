Trump, multitud de fans en fila, fotos. Salga de la cárcel el día de Donald – Corriere.it

Los partidarios de Trump no vieron el debate. Fox News. Creen en sus rivales: los siete políticos de carrera y el propio empresario Vivek Ramaswamy, de 38 años, que se presenta como un outsider y se identifica. Trump es «el mejor presidente del siglo» Sólo están tratando de sacar a sus seguidores de él, incluso cuando no lo están atacando directamente (y qué Fox News seguir este plan). Y sostienen que no funcionará: el pastor Ken Peters, de la Iglesia Nacional, creada por evangélicos trumpianos, explica que el ex vicepresidente Pence puede que también esté en contra del aborto, pero sigue siendo un traidor.

Existe, sin embargo, cierto temor de que los votantes de «Reno» (republicanos sólo de nombre) abandonen a Trump, especialmente aquí en Georgia, un estado donde el gobernador republicano Kemp ha negado «robar» las elecciones y donde ha sido Secretario de Estado. y el representante de la Cámara Ravensburger, también republicano, se opuso. Al encontrarla, el expresidente pidió «11.700 votos para ganar». Charlie interrumpe la radio cristiana para decirnos que ya está peleando con amigos republicanos, que consideran a Trump culpable e inelegible tras la acusación. Georgia volverá a ser central en las próximas elecciones. Biden, que lo ganó por un estrecho margen en 2020, se juega el triunfo en 2024, según Camille, una afroamericana de Nueva York que se mudó a Atlanta, donde trabaja como conductora de Uber: tiene amigos demócratas que se arrepienten de haber votado por Biden. . Están hartos de Trump, pero después de su despido no vieron los cambios que querían».