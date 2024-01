Trump gana Iowa. DeSantis acusa a los medios de «interferir en las elecciones»

Apenas 31 minutos después de las asambleas electorales de Iowa, Associated Press declaró ganador a Donald Trump. La velocidad no tiene precedentesIncluso si gana el expresidente Ampliamente esperado. Ocho de 1.657 provincias han anunciado resultados. Y en el salón de la Iglesia de la Eternidad en Clive, un suburbio de Des Moines, donde todos los candidatos comparecieron para lanzar sus campañas electorales. llamada final Trump también acababa de hablar con los votantes. nikki haley y Vivek Ramaswamy, mientras que el representante Chip Roy estaba a punto de hablar en nombre de DeSantis cuando llegó el anuncio de Associated Press.