Imagina que puedes. Esta es la filosofía detrás de las instantáneas de IA eliot higginsfundador del sitio gato cascabel, que conmemora el (supuesto) arresto de Donald Trump. Estos días, de hecho, en las redes sociales se está propagando casi como un virus. 50 fotos fotografía de escape Donald entre los pasillos de McDonald’s, o un partido de baloncesto en el medio polo Algunos presos también elegirán su uniforme (naranja) permanecer en prisión. Spoiler: Ninguna de estas fotos es real. En cambio, están diseñados con un generador de imágenes. Ai a mitad de camino. Sin embargo, no se lo tomó bien: la plataforma, de hecho, había decidido prohibirlo. Higgins de su programa con la palabra «stop». El estadounidense de 44 años le dijo a A Feed de zumbidos Él «jugó con las diversas propuestas para ver hasta dónde podía llegar la IA». Luego explicó que pagó mediodía Imaginemos qué pasaría si la policía atrapara a Trump en las calles de Nueva York. “Después de filmarlo detenido, decidí”, explicó Higgins, “continuar la historia de Trump en prisión y Haz que huya». La fuga del expresidente, según las palabras de su fundador gato cascabel – «Incluido caminar por los pasillos de un McDonald’s antes de intentar escapar». Aunque es falso, se dice que las imágenes no están en formato.Manténganse al tanto – Más o menos realista – de lo que podría suceder en los próximos días: un gran jurado en Manhattan está, de hecho, investigando el papel de Donald Trump en el pago ilegal de una estrella porno tormentoso daniels para comprar el silencio. El sábado, Trump anunció que el día D se detendría el martes y llamó a sus seguidores a protestar y «recuperar la nación». Su hipótesis no se ha concretado (todavía), pero varios medios de comunicación confirman que la condena de Trump es más que un escenario plausible.

