Trump después del ataque: hoy hablará en la convención del Partido Republicano directo

Los momentos caóticos que siguieron al disparo, Trump y el diálogo del Servicio Secreto

Los tiroteos, el caos, los sonidos del Servicio Secreto queriendo asegurar a Trump, los gritos de la gente corriente. Y Donald Trump Que repite: «Déjame coger mis zapatos, déjame coger mis zapatos». Estos son los dramáticos momentos posteriores al disparo de Butler, según el audio captado brevemente por CNN.

Trump estaba hablando cuando se escucharon varios disparos. Se toca la oreja que fue alcanzada por la bala y se agacha mientras los agentes del Servicio Secreto lo rodean. Alguien dice: «Agáchate, agáchate, agáchate». Se escuchó otro disparo y una mujer gritando. Se escucharon varias voces de agentes de inteligencia: una decía «¡Sube!», otra decía «Las escaleras están listas, las escaleras están listas». También se puede escuchar la voz de Trump, pero sus palabras no son claras. Más agentes suben al escenario, algunos con rifles de asalto en la mano. Al fondo, los partidarios de Trump parecen sorprendidos, mientras algunos graban con sus teléfonos. Después de escuchar que el tirador había caído, Trump y los oficiales se levantaron. El expresidente repite: “Déjame buscar mis zapatos, déjame buscar mis zapatos”. «Yo me ocuparé de ella, señor», dice uno de los oficiales. «Yo me ocuparé de ella, señor». “Déjame llevarme los zapatos”, repite el empresario. «Espera, tiene la cabeza cubierta de sangre», dice otro oficial.

“Señor, necesitamos mover el vehículo, señor”, dijo uno de los oficiales. Trump insiste: “Déjame sostener los zapatos”. Una oficial dice: «Está bien», antes de decir algo sobre los zapatos. En ese momento el expresidente dice: “Espera, espera, espera”. Luego levanta el puño hacia la multitud. Dice «pelea» tres veces y el público lo aplaude. Trump y el Servicio Secreto se alejan del escenario y se dirigen hacia los autos mientras la multitud canta «Estados Unidos, Estados Unidos».