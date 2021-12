Truco de Whatsapp para responder automáticamente los saludos de feliz año nuevo

Todos los años siempre es la misma historia: decenas y decenas de mensajes de amigos, familiares, colegas y nosotros que solo queremos tomar nuestro teléfono inteligente y hacerlo volar por la ventana.

Por no hablar de frases como «Te escribí pero no me respondiste» el «¿Te costó demasiado devolver tus buenos deseos? «.

La plataforma WhatsApp no ​​tiene muchas funcionalidades, aquí para evitar situaciones embarazosas, alguien pensó en diseñar una aplicación especial que nos salve de malos números y regaños al azar.

La aplicación que responde a los mensajes de Feliz Año Nuevo

La aplicación legal instala un «contestador automático» que responde automáticamente a todos los mensajes entrantes. Vamos a hablar de Respuesta automatizada para WhatsApp Lo que te permite configurar una respuesta automática a los mensajes de whattsapp, con la posibilidad de elegir qué contactos lo harán y también las horas en que se activará.

¿Cómo funciona?

Envía respuestas automáticas a los mensajes recibidos. Está basado en un robot que trabaja automáticamente con nosotros. Para habilitar las funciones en la aplicación, se debe seleccionar la opción Habilitar bot. El bot te permite configurar respuestas inteligentes pero siempre automáticas.

Esta aplicación es perfecta para las felicitaciones de Año Nuevo y también para las vacaciones, días festivos o incluso cuando no quieres contestar el teléfono.

Puedes encontrarlo en Play Store.