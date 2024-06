(Trilogía) Cattelan en San Remo, Bortone «desapareció».

Durante la próxima temporada televisiva, justo después del verano, Ray tiene grandes e importantes cambios en mente. Según varias indiscreciones, hay un triple papel de Alessandro Cattelan en Festival de San Remo 2025programa para Pío y Amadeoun reality show dirigido por Simona Ventura, educación benno En horario de máxima audiencia y con una gran ausencia de Serena Bortone.









Alessandro Cattelan en el Festival de Cine de San Remo 2025

Recién salido de la presentación De cerca nadie es normal Que no cumplió con las expectativas en términos de calificaciones. Alessandro Cattelan Estará listo para un rol triple A hasta la próxima ronda. Festival de San Remo. Como leemos en Dagospia, Carlos Conteanfitrión del evento desde hace dos años, quiere que termine San Remo A medianoche y media, para centrar la atención de los espectadores en las canciones y artistas en competencia. Pero el que perderá son los comerciales, y por eso también el que quedará “montado” será él. después del festival Él realmente lo verá Cattelan A la administración. Además, para él también habrá una velada en el Teatro Ariston junto a él. Cuentas Y en diciembre también debería actuar. juventud de sanremo Con un papel importante en el comité de selección de canciones.

Pío y Amedeo regresan a Rai

El dúo cómico que formó Pío y Amadeo Ha actuado varias veces en teatro y en programas de Mediaset, pero ahora, según los rumores, está listo para regresar a Rai. Habrá intentos de acercamiento por parte de amigos y socios (que son los encargados de gestionar… Pío y Amadeo) en la televisión estatal, aunque actualmente no hay negociaciones en curso entre ambas partes. Además, habrá un nuevo reality móvil que conducirá Simona VenturaGracias a su experiencia en este campo.





despues del comienzo Reacción en cadena, educación bennoAmigo del Primer Ministro Georgia Meloni Confirmó a Tv Sorrisi e Canzoni que también tendrá que presentar otro programa emitido en horario de máxima audiencia en Rai 1: será en formato coral y probablemente también estará Francesco Panovino.









El misterio del futuro de Serena Bortone en Rai

Aunque recibió excelentes críticas, Ray decidió eliminarlo. Hoy es otro día a Serena Bortoniprograma emitido en Rai 1 a primera hora de la tarde, y la emisora ​​rumana se hace cargo del nuevo programa Lo que sucederá Fue retransmitido los fines de semana por la noche en Rai 3. Luego, el terremoto del caso Antonio Scurati no hizo que el periodista retrocediera ni un milímetro. Sin embargo, ahora, nuevamente según Dagospia, no aparecerá, al menos por el momento, en los horarios de la próxima temporada televisiva y no se sabe cómo terminará.