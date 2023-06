Tres metros sobre el cielo, ¿te acuerdas de Daniela? Su esposo es más lindo que Riccardo Scamarcio (que también es muy famoso)

Tres metros sobre el cielo es una película que ha definido a toda una generación. ¿Recuerdas a la hermana de Babi, Daniela? La actriz interpretada por Giulia Elettra Goretti está casada con un hombre hermoso (más que Riccardo Scamarcio) y un hombre muy famoso.

Tres metros sobre el cielo es esa película que no ha visto nadie nacido entre finales de los 80 y principios de los 2000. Basada en la novela de Federico Moccia, trataba una historia tóxica hasta el noveno grado: la historia de Ben Papi, una chica de familia burguesa rica y de paso, igualmente rica, pero que tiene un pasado oscuro y pasión por las motos.

Al final, su historia de amor no pudo despegar después de que su mejor amigo Polo (también el novio de su mejor amiga Ballina) muriera trágicamente en un accidente de motocicleta durante una carrera callejera. Un final trágico y, en última instancia, una historia desgarradora. El elenco principal fue Katie Louise Saunders como Papi y Riccardo Scamarcio como Step. Entre los personajes secundarios, también estaba la hermana de 14 años de la protagonista, Daniela. Este último fue brillantemente interpretado por Giulia Eletra Goretti. ¿Sabías que esta última está casada con un hombre más guapo (y quizás más famoso) que Scamarcio?

A tres metros sobre el cielo, el esposo de Daniela es realmente increíble: ¡aparte de Riccardo Scamarcio!

El hecho de que Riccardo Scamarcio sea un hombre hermoso es un hecho innegable. La mayoría de las chicas que vieron a tres metros sobre el cielo lo hicieron única y exclusivamente para él. Incluso Daniela, en la historia, casi no podía creer que su hermana estaba saliendo con un joven atractivo, que no podía callarse al respecto, contándoles a sus amigos sobre cada aventura con un Babi muy enfermo. ¡Al final, Julia logró atrapar a un hombre aún más increíble que Step! ¿Tienes curiosidad por verlo?

Comencemos diciendo que, en comparación con los demás miembros del elenco, Gorietti ha logrado continuar su carrera como actriz, apareciendo en importantes producciones como Te amo en todos los idiomas del mundo, Suburra, Solo per amore, Sconnessi, etc. en. Sin embargo, no conoció al amor de su vida en el plató, sino en un campo de fútbol. Julia tuvo una relación con un jugador de fútbol dos veces. Primero, estuvo comprometida con Lorenzo De Silvestri durante cinco años. Luego, cuando terminó su historia, conoció y se enamoró de Pietro Emilo, el delantero muy genial de Catanzaro. Los dos se casaron el 18 de junio de 2018 y también tienen una hija conjunta: Little Violante. Os dejamos una foto de su gran amor.

Lea también: ¡Terra Amara, lamentablemente será así! Malas noticias para los fans de la serie.