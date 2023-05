Tres crisis americanas, o la tormenta perfecta: bancos, deuda y dólar – Corriere.it

Leer los diarios americanos de hoy parece estimulante Xi Jinping, Vladimir Putin y su amplia gama de aliadossimpatizantes, compañeros de viaje: una lista que va desde el presidente brasileño Lola da Silva para francés emmanuel macron. Me refiero a la serie de titulares de primera plana de los principales periódicos estadounidenses, yuxtaponiendo las siguientes historias: tercera quiebra de un banco estadounidense seguida de un controvertido rescate; Campana de alarma para el Secretario de Hacienda Por el inminente “default técnico” de la deuda pública estadounidense; Otro aumento en el costo del dinero también está rodeado de controversia; La debilidad del dólar parece ser una consecuencia lógica de todo esto. La razón por la que Xi, Putin y muchos otros están tan felices es esta Disminución de la supremacía monetaria financiera y económica de los Estados UnidosSi se confirma, uno de sus deseos se hará realidad. Solo en visitas recientes a macron Y Lola En Beijing, estos dos líderes enfatizaron la preferencia de China por un mundo «sin dólares».

No hay viento de pánico en Estados Unidos. Wall Street abrió fuertemente a la baja hoy, pero no es una carrera imprudente, no es un colapso real. La quiebra del tercer banco estadounidense en menos de dos meses no derivó en las tensiones de los episodios anteriores. No hubo una estampida dramática en los mercados. Suponiendo que su juicio sea correcto, los inversores parecen estar juzgando que las autoridades estadounidenses tienen el control de la situación. Recuerdo las dimensiones de la actual crisis bancaria. A mediados de marzo, Silicon Valley Bank en California y Signature Bank en Nueva York estaban en quiebra, obligando a la Reserva Federal (el banco central) y la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC, el seguro general que garantiza los depósitos bancarios) a intervenciones de emergencia. De hecho, se mantuvieron todos los depósitos, incluso los de clientes muy ricos, lo que suscitó muchas objeciones.

La escala de la intervención pública en marzo ni siquiera fue suficiente para detener la crisis bancaria por completo, como lo demuestra la quiebra del tercer banco, Banco de la Primera República de San Franciscolo que sucedió el pasado fin de semana. Esta quiebra ahora es inevitable después de que los clientes se hayan ido.: en unas semanas compañía de crédito San Francisco Ha visto desaparecer 100.000 millones de dólares de las cuentas corrientes. Detrás de su crisis hay una razón muy general (el aumento de los tipos de interés reduce el valor de la montaña de valores de renta fija guardada en el vientre de los bancos) y una razón más específica ligada a las hipotecas concedidas por la Primera República, en la etapa de prensando ladrillos. En este caso, el gobierno se movilizó nuevamente, utilizando la FDIC como herramienta para intervenir. También se encontró un comprador para el banco en quiebra: JPMorgan Chase, el banco más grande de Estados Unidos. JPMorgan se hizo cargo de los créditos y las deudas del fallido banco de California y se benefició de la «ayuda» pública en forma de un préstamo de 50.000 millones de dólares. Emitido por la Corporación Federal de Seguros. Todo este dinero actualmente no se carga directamente al contribuyente sino al sistema bancario, que en cualquier caso tomará medidas para vengarse de sus clientes. En otras palabras, la sociedad siempre paga por ello. Entre los efectos secundarios de esta crisis está el mayor fortalecimiento de megagigantes como JPMorgan Chase. La escena bancaria estadounidense parece más concentrada en unas pocas instituciones, lo que también sucedió en Suiza cuando UBS se hizo cargo de Credit Suisse, que estaba en bancarrota. Moloch Punk parecía culpable de todos los males en 2008. Posteriormente, las nuevas reglas les pegaron duro, haciéndolos más seguros: Incluso en etapas de miedo, los depositantes abandonan los bancos medianos y pequeños y van a enriquecer a los gigantes.

el Los New York Times Destaca un hecho inconveniente: Las tres quiebras bancarias que efectivamente se produjeron en los primeros meses de 2023 superaron en valor a las 25 quiebras bancarias de la Gran Crisis de 2008, que también causó víctimas tan famosas como Washington Mutual, Lehman y Bear Stearns. Sin embargo, no hay la misma atmósfera del Apocalipsis en ese momento. Los mercados -ese ente abstracto al que a veces atribuimos poderes sobrenaturales- parecen convencidos de dos cosas. Uno: que después de Silicon Valley Bank, Signature Bank y First City Republic, la cadena de quiebras bancarias podría detenerse aquí o, de todos modos, que no estamos en la señal de advertencia de desastres más graves. La segunda sensación que parece tranquilizar a los mercados es que las autoridades públicas (Tesoro, Reserva Federal, FDIC) han encontrado las herramientas adecuadas para gestionar estas crisis sin perturbar el sistema crediticio en general.

Con ansiedad, pero de nuevo sin entrar en pánico en los peores momentos, Wall Street da la bienvenida por ahora a la segunda crisis estadounidense. Este es el anuncio que hizo Janet Yellen, según el cual, a partir del 1 de junio, el Departamento del Tesoro lidera el riesgo de entrar en un default técnico.. Les recuerdo brevemente de qué se trata, habiendo escrito sobre ello en el pasado. En los Estados Unidos, el Departamento del Tesoro debe solicitar el permiso del Congreso para aumentar su nivel de deuda y, por lo tanto, poder emitir nuevos títulos de deuda pública y cumplir con sus obligaciones con todos los acreedores (incluidos muchos tenedores de títulos en circulación, incluso en el extranjero). Si falta la autorización del Congreso, el Hacienda no puede superar el techo de endeudamiento ya alcanzado, y deben comenzar a saltarse los pagos, por lo que algunos acreedores se quedan con las manos vacías. Es como llevar a Estados Unidos a la bancarrota, aunque no del todo catastrófico. Hoy, el Tesoro de EE. UU. tiene una deuda cercana a los 31,4 billones de dólares y, según Yellen, habrá tocado su límite permitido anteriormente el 1 de junio. De aquí para allá, el Congreso debe autorizar un endeudamiento mayor o empieza el lío. Pero la mayoría de la Cámara de Representantes está en manos del Partido Republicano. El presidente de la Cámara Kevin McCarthy puso condiciones para las negociaciones con Joe Biden y WillenRecortes de gastos especiales. La sensación en Wall Street es que hemos entrado en un nuevo episodio del «teatro kabuki» que es la política parlamentaria estadounidense: los dos bandos ponen cara de fiereza, da la impresión de que correrá mucha sangre, pero luego la masacre. permanece en un estado hipotético y finalmente se llega a un compromiso. Esta vez un margen adicional de incertidumbre viene dado por la existencia Patrulla trumpiana en las filas de representantes republicanostal vez ella esté realmente lista para arruinarlo todo.

Sin embargo, el rigor de los republicanos con el gasto público es infundado. Llegué a la tercera noticia del día, en primera plana de los medios estadounidenses. La Reserva Federal se reunió y mañana anunciará otra subida de tipos de interés clavecon una participación de 5-5.25%. La inflación oficial se mueve al mismo nivel, la última cifra es exactamente del 5%. La Fed se ha comprometido a devolver el índice de precios a una tasa de aumento del 2% y ese objetivo sigue siendo difícil de alcanzar. Pero su lucha contra la inflación se complica precisamente por la crisis bancaria. Los aumentos de la tasa de interés decididos por la Reserva Federal a partir de marzo de 2022 (cuando la tasa estaba en cero) son los más rápidos, pronunciados y pronunciados de los últimos 40 años. Contribuyeron a la quiebra de los tres bancos mencionados anteriormente. Para esto Los tipos de interés oficiales de la Fed afectan a toda la estructura del coste del dinero, incluidos los rendimientos del Tesoro. Cuando los rendimientos aumentan, los bonos antiguos y de bajo rendimiento pierden valor: son un desencadenante de la quiebra de los prestamistas. Por lo tanto, la Fed se debate entre dos tareas, combatir la inflación (lo que requiere más aumentos de tasas, quizás hasta el punto de provocar una recesión) y estabilizar el sistema bancario (lo que requiere una pausa en el endurecimiento monetario). Los dolores presentes es la afirmación de que la «recreación ha terminado»: Estados Unidos y el mundo entero se recuperan de los efectos de una sobredosis que dura desde 2008Generar amplio flujo de caja y crédito muy barato. Ahora que ese período de dinero fácil ha terminado, muchos de los problemas han llegado a casa para resolverse. Incluso se siente más el peso de la deuda pública.

El efecto final de las tres crisis anteriores – la quiebra de los bancos; riesgo de incumplimiento al menos; Un aumento en el costo del dinero con los consiguientes shocks – se hace sentir en El dólar, que ha perdido un 8% de su valor desde su repunte. Los enemigos y adversarios de Estados Unidos ven una «tormenta perfecta» y pueden sacar la conclusión de que el final de un campo, el escenario más deseable para ellos, está ocurriendo ahora. Aunque mejor ten cuidado. Lo mismo se dijo después de la crisis de 2008. En cambio, el papel del dólar no ha disminuido. Quizás porque todas las alternativas a los dólares tienen fallas disuasorias. Imagina por un momento un mundo en el que dependeríamos del renminbi chino y de las decisiones de un banco central que recibe órdenes de Xi Jinping.