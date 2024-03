Transferencia bancaria entre familiares ¿Cuál es el motivo de ingreso? Cómo evitar controles fiscales

No basta con escribir «xxx» en el motivo de una transferencia bancaria: es importante introducir el texto correcto para evitar sanciones o problemas con las autoridades fiscales.

En tiempos de grandes dificultades económicas, es posible que hayas tenido que hacer esto Pídele un préstamo a un amigo o familiar. En el último caso, sin embargo, la familia, en el mejor de los casos, siempre estará dispuesta a ayudarle, sin embargo Es posible que el IRS no siempre haga la vista gorda ante la generosidad familiar excesiva.

Entonces, ¿cómo se puede enviar dinero mediante transferencia bancaria a miembros de la familia sin incurrir en multas fiscales?

Empecemos diciendo que Por ley no se imponen restricciones económicas a los traslados familiares. Así podrás enviar cantidades muy grandes a hermanos, hermanas, hijos o padres, pero siempre teniendo en cuenta un detalle. En el momento del envío, deberá indicar el “motivo” por el que está organizando la transferencia bancaria, especificando El “motivo” en el asunto del envío. El motivo debe ser siempre claro, lo más inequívoco posible, justificado y demostrable mediante instrumentos de pago rastreables. Por tanto, podemos escribir, por ejemplo, “préstamo sin intereses”, “obsequio”, “donación”, “obsequio” u otra justificación clara del motivo de esa transferencia. De esta forma, informaremos a la Agencia Tributaria de la naturaleza de la transferencia y de nuestras intenciones.

¿Qué hacer si la transferencia implica grandes cantidades?

Es cierto que no existe un límite legal para el envío de dinero, pero también es cierto que las autoridades fiscales suelen controlar las transferencias de grandes cantidades. segundo el arte. 782 del Código CivilLas donaciones de grandes sumas de dinero se consideran inválidas si no se realizan en presencia de al menos tres personas, normalmente un notario y dos testigos. Según el art. 783 Sin embargo, las donaciones de este tipo no requieren de notario. Sin embargo, es importante que el tamaño de las remesas y donaciones sea económicamente sostenible para el donante: si el donante no sufre una pobreza significativa, La donación puede considerarse de “valor modesto”.. En caso de que el motivo de la transferencia bancaria sea incorrecto, es posible que Incurrir en sanciones económicas o, peor aún, en consecuencias penales.