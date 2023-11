Totti: «La Roma está decidida a estar entre los cuatro primeros. Le agradeceré a Mourinho el resto de mi vida» – Forzaroma.info – Últimas noticias del fútbol de la Roma – entrevistas, fotos y vídeos

Ex número 10: «Te ha llevado a dos finales europeas en dos años, algo que nunca le ha sucedido a la Roma. Sólo por eso debería ser elogiado».

Invitado del primer episodio de Bobo TV que llega a partir de hoy a los canales de radio Lega SerieA RDS TV, Francesco Tutti Él dijo: «Estos son los momentos en los que si no puedes estar entre los cuatro primeros, vas a sufrir. No has perdido todos los otros partidos de esta manera. Estos son puntos importantes que cambiarán tu temporada. Ayer ninguno de los de la Roma Los delanteros podrían tener un tiro a puerta.» En el gol, sólo Karsdorp lo consiguió. La Roma está equipada y organizada para llegar a los cuatro primeros. Después de tantos años de estar fuera, toca volver a la Champions. Ha habido fichajes importantes, el equipo está organizado «para llegar a los cuatro primeros. Pero tiene que haber algunos cambios. En enero, que yo sepa, será difícil comprar a alguien. Para mí, los fichajes de enero cambian un poco». «..