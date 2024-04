Torino – Juventus 0-0, boletas de calificaciones: Bongiorno y Bremer frenan a Vlahovic y Zapata

Torino – Juventus 0-0

Boletas de calificaciones de Torino – Editado por Alessio Piazza

Milinkovic 6.5 – Perfecto en la intervención para salvar el marcador tras un disparo a corta distancia de Vlahovic. Como es habitual, suele intentar pases largos hacia el lado ofensivo para evitar la presión en su zona de especialización. En la segunda parte provocó cierto caos tras un paseo en el que chocó con Bongiorno. Perfecto al final, taponando un disparo peligroso de Yildiz.

Tmzi 5.5 – Chiesa no es un cliente cómodo y el defensa del Granata se mete en problemas cuando el extremo de la Juventus empieza a moverse y salta sobre él. Sin embargo, mostró buen sentido posicional cuando interceptó el intento de Kostic en el bolsillo de Chiesa.

Buenos días 6.5- Bremer lo felicita al inicio de la carrera y no se decepciona. Vlahovic a menudo se adelantaba con un potente cabezazo para bloquear el esfuerzo acrobático de Gatti en la primera mitad.

Rodríguez 6 – En la primera parte fue un partido de control y contención. Lo mejor en la segunda parte, donde realizó algunos centros peligrosos al área de la Juventus.

Bellanova 6.5 – En la primera parte cometió un error cuando estaba demasiado cerca de su propia área que estuvo a punto de costarle caro al Torino. Bueno protegiendo a Chiesa y avanzando con centros interesantes. La segunda parte en la que corre y cruza todo lo que puede. (desde 85' Massena SV).

Rizos 5.5 – El joven centrocampista se sacrifica y escapa. El nerviosismo al final de la primera parte no estaba justificado. Las protestas le costaron una tarjeta amarilla y se perderá el próximo partido por descalificación. Está creciendo y mostrándose bien en diferentes situaciones en la segunda mitad.

Lentes 6.5 – Juego clasificado y experimentado. Él no figura en las iniciativas pero su contribución, en términos de gestión y enfoque, está ahí. En la segunda mitad, crece y rompe varios patrones de juego contrarios, volviéndose peligroso.

Voivoda 6.5 – Los tiros y centros peligrosos son su fuerte y trata de hacerlos siempre que puede. Se siente muy nervioso al final de la primera parte y recibe una tarjeta amarilla. (desde 78' Lázaro S.V.).

Vlasic 6 – Bueno en incursiones y movimientos libres. No aprovecha una ocasión clara de gol cuando cabecea el balón a la red, solo delante de Szczesny.

Sanabria 6 – El delantero granata tuvo un comienzo ligero y muchas veces se permitió recuperarse gracias a las remontadas de los bianconeri. Bonita ruleta sobre Locatelli que le valió un interesante tiro libre. (desde 78' Okereke SV).

Zapata 5 – Chocó con Gatti desde los primeros minutos del partido y fue indultado por el árbitro por un gesto antideportivo hacia el mismo defensa. Muchas puertas y pocas oportunidades

Iván Juric 5.5 – Su equipo de Turín hizo un buen partido, especialmente en la segunda parte, donde volvió con más peligro que en los primeros 45 minutos. Como suele ocurrir en estos partidos honestos, es expulsado por protestar.

Boletas de calificaciones de la Juventus – Editado por Ivan Cardia

Chesney 6.5 – Sólo una salvada, pero es hermosa y crucial. La última hemorragia nasal es una emoción que se podría haber evitado.

Gatos 6 – Quien duele con el puño… Con Zapata, el duelo es rústico, Sanabria lo pierde y Chesney tiene que ponerse los guantes. Las mejores cosas están en la fase de ataque, como la incursión que envía a Vlahovic y Milinković-Savic a tomar un café. (Desde 78' Álex Sandro SV).

Primer ministro 6.5 – Cuidado, muerde. En cuanto a construir desde abajo, también podemos hacerlo mejor, pero en su área los atacantes con granadas se ven obligados a alejarse.

Danilo 6 – A la Juve le falta inspiración desde abajo: tendrá la base y la capacidad, pero el centro del campo les pasa sólo de vez en cuando.

Cambiaso 6 – Voivoda sólo gana alguna que otra idea y duelo, y de todos modos no hace nada fuera de este mundo. (Desde Calle Alcaraz 90'+5).

Makeni 6 – De los tres centrocampistas, es el que menos intenta mostrarse.

Locatelli 5.5 – Baja, existencialmente hablando, es toda la Juve. Hay pocas o ninguna intuición.

Rabiot 6 – Cuando sugiere, está bromeando. La imagen de la Juve que ni siquiera intenta ganar.

Coste 5.5 – Arriesga dos de ellos: cuando se hace con el control del área y Bellanova lo derriba, y cuando se acerca demasiado a Ricci. En cuanto a la producción ofensiva, inténtalo de nuevo y tendrás más suerte. (Desde 64' Ealing Júnior 5.5 – No se puede ver ni oír.)

Iglesia 6 – Primero juega al fútbol, ​​luego se esconde y busca. En la primera parte, Vlahovic manda y también Locatelli a portería. Pero el segundo es más amplio. (Desde 64' Yildiz 6 – Fuego y un poco. Quién sabe cuándo volveremos a ver Trident).

Vlahovic 5 – ¿Quién tomó postura? Inmediatamente devora el primer gol y luego devuelve el balón, aunque la reacción de Milinkovic en este caso es contenida. Algunos controles sofisticados no son suficientes. (Desde 78' Kane SV).

Massimiliano Allegri 5.5 – Eso no fue exactamente lo que vimos en la primera parte contra la Fiorentina, pero la Juve se hizo apreciar desde el principio. Entonces es la sopa aburrida de siempre: los cambios que se producen entre hombre y hombre no le añaden ningún sabor. En primer lugar, no los cojas sigue siendo el lema de la casa, pero este es un punto que no sirve para nada. Ha tenido el objetivo de superar a Trapp en la historia del Derby, y la pregunta es si volverá a tener la oportunidad el año que viene.