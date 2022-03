Torino Inter: Cassarin: «El penalti de Belotti también fue considerado un niño»

La tormenta no amainó por el penalti que no le fue concedido al Torino por falta de Ranocchia sobre Belotti. Y ahora los ex gobernantes también están a la ofensiva. Muy difícil Paolo Cassarin desde los micrófonos de Sports Radio: «El penalti que no le dieron a Turín lo habría visto hasta un niño de dos años. A una distancia de dos metros, hasta un niño ve este penalti, tú lo ves». No es necesario que sean árbitros internacionales».

Cassarin luego señala con el dedo los protocolos de Var: «El árbitro siempre ha tenido problemas porque no puede revisar el procedimiento. Var se ha hecho para permitirle revisar el procedimiento. Entonces debe ser humilde y humilde y pensar que también puede cometer errores». como dice el árbitro anterior -. Var no puede hacerse a un lado y no interferir. Este es el verdadero fracaso de este sistema. Los dos árbitros gobiernan solos. Si un gerente toma una decisión dramáticamente equivocada, el otro no interviene. Se deben tomar medidas. Se han tomado muchos protocolos inútiles para complicarse la vida. El fútbol es una cosa simple. Debe Los gobernantes lo tienen claro. Si se tapa por casualidad, se debe saber que hay otro protocolo, y este protocolo debe salvar. Var es un rescate, es no es un organismo burocrático que trabaja sobre un protocolo formulado por personas que inicialmente no querían var y por lo tanto pusieron un protocolo trivial». La abstención del árbitro también despierta la curiosidad de Graziano Cesari, quien le pregunta a Pressing: «Me gustaría preguntarle a Rocchi si se puede escuchar la conversación entre el árbitro y el var. El error de Ranocchia sobre Belotti es claro y claro».