«¿Tomografías computarizadas? No se realizan durante este período».

El estado del hospital civil centrará la próxima reunión del ayuntamiento A la pregunta de los concejales municipales de Fratelli d’Italia, Sandra Passadore y Simone Ciccarello. Quien pregunta al alcalde Massimo Barbogani “cómo documentan las conversaciones y con qué resultado respecto al proceso de elaboración de los registros hospitalarios”. aún “¿Qué iniciativas piensan emprender para verificar y evitar los riesgos del cierre del centro de maternidad?” Por eso te pedimos que lo hagas. “Un informe sobre su orientación política respecto al destino del hospital de la ciudad”.

Los dos actores despertaron «al mismo tiempo un gran interés de los ciudadanos». Quejas sobre la reducción objetiva de los servicios ambulatorios y de diagnóstico prestados en el Hospital Adriay por ende el desempeño anormal de la copa que Ofrece sistemáticamente la posibilidad de visitar instalaciones distintas a las de Adria, incluso a más de 70 kilómetros de distancia. Desde las casas de los usuarios, que a menudo son personas mayores”. Finalmente, Sandra Passadori y Simone Ciccarello están a cargo. “Limitaciones relacionadas con las enfermedades cardíacas resultantes de la jubilación del Director Médico y la consiguiente reducción de camas Diez a siete para cuidados intensivos, incluidos tres para rehabilitación cardíaca”.

Cabe destacar, entre otros, el caso de una mujer que en los últimos días acudió al hospital para realizarse una tomografía computarizada y le dijeron que «En este punto no se hicieron y deberían haber sido notificados».. En vano, la señora indicó que no había recibido ninguna información al respecto. Sin olvidar el caso de otra mujer mencionada anteriormente «La voz de Rovigo» El 25 de mayo, después de reservar dos visitas al hospital en Adria, recibió un SMS para cambiar la fecha y el lugar. Después de responder negativamente, no sólo tuvo que reaparecer en la Copa, sino que su médico tuvo que volver a realizarle las pruebas. Finalmente las visitas se realizaron en otro hospital.

El 10 de abril, Pietro Girardi, el recién elegido director general de Ulss 5, celebró su primera reunión con el ayuntamiento para darle la bienvenida, con el compromiso de regresar lo antes posible.