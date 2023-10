Tommaso Trussardi, años después, explica lo que le hizo Michele: “No puedo quedarme callado ante esta tontería”.

El Tommaso Trussardi que ciertamente no esperarías. Años más tarde explicó lo que Michelle le había hecho. Ya no podía mantenerlo dentro.

Definitivamente no es un hombre al que le guste hablar mucho de y sobre sí mismo. su vida privada Que debe permanecer para él siempre y en cualquier caso. Sin embargo, esto nunca fue posible y ni siquiera es posible hoy en día. Después de todo, habían estado unidos durante mucho tiempo. Diez años de matrimonio Con una verdadera estrella del amplio mundo del entretenimiento italiano. y con ella un niño Dos hijas Que todavía son jóvenes.

Quiero decir que era difícil para él permanecer en las sombras cuando estaba atado. Una corista muy simpática como Michelle Hunziker. Y sigue siendo genial hoy Empresario de Bérgamo Es parte del chisme más salvaje. Digamos que también es caza mayor. Averigua si está comprometido En este caso, ¿quién tiene suerte con el nombre y apellido?

Sin embargo, de momento no hay ningún nombre confirmado. Mientras tanto, Hafez Buena relación con ex Por el bien de sus criaturas comunes. También se habló de Escena retrospectiva Entre ellos lo que nunca existió. Según dijeron algunos de sus queridos amigos. Él quería pero ella no.. ¡Por lo tanto no se hizo nada!

Tommaso Trussardi, lo que le hizo Michele, confesión años después

La verdad es que poco después él cedió ante ella. tomás Al anunciar su matrimonio a través de una nota de prensa, fue vista con otro. Los dos comenzaron a salir en la primavera pero Su pasión literalmente explotó en verano.especialmente en CerdeñaSu tierra. Ella también regresó este año, pero parece que no se reunió con él.

Es un doctor hermoso y sensual llamado Giovanni Angiolini Lo que realmente nos gustó en el pasado. novia Su encanto ciertamente no pasó desapercibido. Sin embargo, en septiembre de 2022, una vez terminadas las vacaciones, Su poeta ha terminado. Lleva mucho tiempo soltera y hoy tiene un nuevo amor. Vamos a hablar acerca de Alessandro Carollo. Años más tarde, Tommaso abre la puerta a lo que Se lo hice en el pasado.

«No puedo quedarme callado ante esta tontería”, afirmó con amargura.

«michelle y yo Somos cercanos como padres y tratamos de construir una relación pacífica para ellos. Nuestras hijas. Cuando leo que yo dictaría reglas o condiciones para volver a estar juntos, me hace sonreír y decir No puedo quedarme callado ante esta tontería.«, el anunció Trussardi a Corriere della Sera Hace mucho tiempo.

Dijo en ese momento que no estaba preparado para embarcarse en una nueva relación con una mujer que no fuera él. michelle Fue calificado como un hombre irrespetuoso. Ángeles Eso se deslizó entre él y michelle Aunque todavía estaban casados. Su matrimonio ya estaba en crisis.. Y basado en carollo ¿Qué pensará? Los fanáticos esperan ansiosamente su opinión al respecto.



