Todos los nombres de Giuntoli

método mota Se basa en la comprensión de que gestionar un campo es mejor que perseguirlo. Parece un concepto simple, pero Thiago tiene una tesis dedicada a ello. “El valor del balón, la herramienta del oficio en el corazón del juego”. – Con el que obtuvo su licencia de formación en Coverciano. El ítalo-brasileño nunca tuvo dudas sobre la necesidad de desarrollar su concepto de regate y posesión. “Lo cual no debe confundirse con una serie de pasajes horizontales estériles y, por tanto, inútiles, sino que debe ser preparatorio para la verticalidad más eficiente y rápida posible”.. Así se formó la Bolonia de los Milagros La nueva Juve se creará siguiendo la misma filosofía . Por eso la primera exigencia real del club será un defensa central que pueda preparar el juego. Hoy en día, la Juve en el equipo no tiene este tipo de características y quizás, a medida que Locatelli se adapta como entrenador, también le falta este comportamiento en el mediocampo. Tomará Calafiore Sin embargo, Polonia lo considera así. vendible . Sin embargo, la evolución del fútbol y su famosa construcción bottom-up han creado decenas de “especialistas” en este campo. El director Giuntoli se da a la tarea de encontrar el más funcional.

Lista de Thiago Motta: todos los nombres

La manta de la señora es demasiado corta, especialmente con Pasar a la cuarta línea de defensa.. Mota jugará El 4-3-3 es adaptable al 4-2-3-1.Pero en cualquier caso, esto alteraría la estructura de tres jugadores que era la marca registrada de Allegri. Con despedida Alex Sandro Con Kostic y Eling Junior en juego, se necesitará un lateral izquierdo. Durgo Lichi pero sobre todo wendell El FC Porto, que recientemente fue convocado para participar en la Copa América con Brasil, se encuentra en lo más alto de las probabilidades en términos de relación calidad-precio. Entonces quedarán dos o tres puestos por cubrir. Eso sí, cuando se habla de inserciones y pases verticales, Motta necesita un centrocampista capaz de generar un cambio de ritmo para un centrocampista al que le falta dinamismo: Copminerosque vale 60 millones, Giuntoli intentará rebajar el precio introduciendo una contrapartida como Soulé o HoisinAmbos son apreciados por Gasperini. Otra cosa que nunca pasa de moda en el pensamiento de la señora Ho. Samardžic Udinese. La formación 4-2-3-1 requiere la presencia de un centrocampista ofensivo que no está en el equipo, a excepción de Yildiz. Los Koopmeiners están haciendo su trabajo admirablemente en Atalanta; Sin embargo, con la nueva Liga de Campeones y los compromisos extendidos hasta finales de julio para el Mundial de Clubes, la Juventus no podrá proporcionar los jugadores de los que depende. Por lo tanto, el camino no debe ser completamente desviado. Sudakov, la joya del Shakhtar a la que los grandes nombres de Europa parecen dispuestos a hacer locuras. el El nudo Rabiot es crucial: La reunión de esta semana con la Agente Madre Veronique aclarará si hay espacio para que sigan juntos. Esta selección afectará inevitablemente al mercado de la Juventus. Finalmente, la apariencia externa: lorente Sassuolo y madera verdeQuién vuelve al Manchester United tras ser cedido al Getafe, dos reflexiones sobre cómo Berardi Regresando de una larga lesión. Por otro lado, Chiesa expresó su deseo de quedarse donde está, pero aún no ha llegado a un acuerdo sobre una prórroga. No es un detalle. El tesoro de 50 millones que el CEO Scannavino había puesto a la venta, después de dos sesiones sin gastar, no sería suficiente. Giuntoli inevitablemente tendrá que complementarlo con algunas transferencias.