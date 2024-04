Todavía lejos del azul

El trabajo continúa en el centro de entrenamiento de Konami para el Napoli en preparación para el gran partido del domingo contra la Roma. Últimas novedades de los Azzurri en el informe de entrenamiento de hoy.

el Nápoles Espera volver a empezar tras la derrota sufrida en la última jornada ante el Empoli en el Estadio Castellani. Sin embargo, habrá un duro rival en el camino de los azzurri, dado que la Roma de Daniele De Rossi estará compitiendo.

Los Giallorossi vienen recién salidos de la eliminatoria ante el Bolonia, y mañana tendrán que recuperar los minutos que quedan del partido ante el Udinese antes de avanzar hacia el partido contra el Napoli. Mientras tanto, los azzurri continúan su trabajo en Castel Volturno, con el informe de hoy publicado en el sitio web del club.

Napoli, informe de entrenamiento de hoy: lo último sobre Oliveira

Napoli avanza hacia la jornada 34 de la Liga italiana, en la que recibirá a los Azzurri Roma. Los muchachos de Francesco Calzona buscan la redención después de la mala derrota del sábado ante el Empoli. Pero el rival será más difícil ya que se enfrentará a la Roma, que es uno de los mejores equipos del torneo. Sin embargo, el Nápoles debe centrarse exclusivamente en sí mismo, dados los numerosos problemas que afronta. Calzone Debes adaptarte. Por la mañana, los azzurri entrenaron en el Centro de Entrenamiento de Konami, y hace poco el Napoli publicó el informe del entrenamiento en su sitio web oficial:

“El Napoli está en el campo esta mañana para entrenar antes del partido contra la Roma. El equipo se ejercitó en el Estadio 2, donde comenzó la sesión con activación en seco y luego el grupo jugó una serie de partidos temáticos. Oliveira realizó entrenamiento personal en el campo«.

No hay noticias en Nápoles, con olivaira Quien continúa su trabajo personal en el campo. El lateral uruguayo aún no se ha recuperado al 100% de su lesión, motivo por el que aún no ha regresado al grupo. Los próximos días serán cruciales para determinar si Oliveira podrá figurar en la lista de jugadores de Calzona convocados para el gran partido del domingo contra la Roma. A partir de hoy avanzaremos hacia una tarifa fija para evitar recaídas, pero la elección definitiva llegará tras los próximos entrenamientos. Incluso si se recupera, Oliveira probablemente no tendrá la camiseta titular, que deberá ser confiada al ex jugador suplente. mario roy. El lateral portugués ha tenido la oportunidad de recuperar el aliento por la exclusión sufrida y es serio candidato a la camiseta desde el primer minuto ante su ex club. Por eso, en Nápoles estamos a la espera de los próximos entrenamientos para entender mejor cómo serán las condiciones de Oliveira y si participará o no contra la Roma.