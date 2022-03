TMW – Sabatini: «Pastore era mi sueño pero soy inmortal: encontraré otros así»

Tmw

Entrevista al margen del evento Amici dei Bambini en Milán por el director de Salernitana, Walter Sabatini. Esto es lo que fue recopilado por Tuttomercatoweb.com. «Es una velada bonita e importante que hace referencia a los niños y familias que van a huir con sus familias de Ucrania. Es una iniciativa preciosa en la que he participado con mucho gusto con muchas de las personas más importantes que yo. Nos tendrá que seguir así”.

¿Crees en la salvación?

«Tenemos que creer en ello hasta el último segundo del último día. Lo disfruto de todos modos, esta tormenta estalló dentro de mí, por el deseo de lograr un resultado para Salerno. Mañana habrá seis mil Salerno en San Siro, debemos algo que les dije a los jugadores: se habla de una posible derrota, no vamos a Pavia en todos los aspectos. El aficionado medio puede pensar ‘estás perdiendo’, en Salerno no. adaptándonos Y para el club, el equipo y el entrenador, tenemos pensamientos positivos «

¿Cómo está Ribéry tras el accidente?

«Ribery tiene algunos golpes en la cabeza pero está bien, el resto es una broma de fútbol. Tengo un historial significativo con jugadores que tomaron algunas apuestas en el 2-3 de la mañana. Solo me preocupa que no haya pasado nada».

Hoy hasta Nicolás estigmatiza lo sucedido

«Nicola instó a los jugadores a que se juntaran y se vieran. Yo no le hubiera dicho que se quedara a las 3 am, la competencia es la hora no la cena. Pasó, Frank es genial, es un gran compañero y un gran jugador». , Siempre lo protegeré. Solo me importa que esté bien. Solo se salió con la suya con algunos golpes en la cabeza».

¿Quién es el favorito para el Scudetto, el Milan o el Inter?

«El favorito es el que tiene más puntos, pero el Inter debería recuperar un punto. No miro la calificación alta, me siento mareado. Son equipos iguales como lo demuestra la Coppa Italia pero también el derbi del campeonato. ganado por Milan en una situación accidental, la situación no indicaba hacia la victoria de Milan, pero lo hicieron».

¿No es un arrepentimiento traer a Javier Pastore a Salerno?

«Pastore no se siente bien: Pastore que está bien debería jugar en la Roma o en el Inter, no en el Salernitana. Tiene un problema en la ingle, era mi sueño hecho realidad. Pastor Palermo fue un sueño conmovedor: mi carrera va cuesta abajo pero soy inmortal». , encontrará otros».

Dybala estuvo a su lado en el evento de hoy. ¿Admites el futuro?

«Estuve cerca de Dybala a pedido mío porque lo admiro. Es el talento que me hace amar el fútbol y tuve el placer de asistir a la fiesta junto a él».