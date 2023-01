TMW – AC Milan, Leo y Mendes están listos para fichar. Pero Dimvula quiere la tarifa de renovación.

ahora

Hay una oferta de 7 millones de euros para renovar a Rafael Leao con el Milán. Ya se ha propuesto una propuesta Hace una semana Y ya es una realidad. Es una oferta puente por dos motivos: Leao necesita dinero para liquidar el caso deportivo -o al menos acortarlo- para que el Milan pueda protegerse y no perder poder contractual sobre los que reclama el portugués el próximo mes de junio.

Liao está convencido de estar de acuerdo.

Siempre ha sido un tema económico, no técnico. Porque Liao quiere quedarse en el Milán, está bien, quiere terminar la temporada de la mejor manera posible y luego hablar del futuro. Jorge Mendes, el asesor del padre pero ya no el agente del jugador, por otro lado, quisiera escribir un final feliz a este asunto, y luego centrar su atención en una transferencia de junio. Dentro del acuerdo, sin embargo, no hay ninguna ayuda económica para el caso del Sporting: eso probablemente estaría incluido en fichar por el próximo club, en caso de despedida.

Dimvula pregunta por las comisiones

En este escenario también se encuentra el agente real de Rafael Leao, Ted Dimvola, un abogado francés que asume el poder desde el pasado mes de junio. Las relaciones con Mendes siguen siendo tensas por lo que todavía no hay expectativas de fichaje. Lo cierto es que Dimvula también pedirá comisiones por la renovación, por lo que el Milán tendrá que pagar el doble para ver a Liao con contrato después de junio de 2024. Una duda que casi seguro se resolverá en los próximos días, aunque a un precio elevado. precio.