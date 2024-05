Tiziano Ferro La acusación contra Mara Munici: “Ella lo hizo adelgazar y fingir ser heterosexual” El cantante comparte el mensaje

La polémica entre Mara Maionci y Tiziano Ferro no termina tras la entrevista del productor discográfico con monstruos. En la entrevista con Francesca Fagnani, calificó al cantante de «ingrato» porque, en su opinión, estaba entre los artistas que menos crédito le daban a ella por su éxito profesional. Una acusación en respuesta al remitente de Vero, quien respondió en las redes sociales: “Siempre te he estado agradecido, te lo he demostrado un millón de veces en un millón de ocasiones, entonces me pregunto: ¿por qué es esto?”. ¿porqué ahora? Qué pena, qué tristeza.» Pero las palabras de Munchi hirieron al artista, que veinticuatro horas después lanzó otro mensaje en las redes sociales. Lo hace compartiendo un extracto de un artículo de Revista MoCon cargos serios por el producto. “En vísperas de 2001, Tiziano Ferro era un niño con un sueño. Con un sueño y un álbum de 12 canciones, todos los éxitos están listos en el cajón. Gracias al encuentro con Mara Maionci, este álbum se convertiría en Rosso Relativo, el álbum debut perfecto”, escribe Grazia Sambrona, “pero había un problema: el peso de Tiziano Ferro en ese momento era de ciento once kilogramos. Y no fue corto ídolo adolescente Como debería haber sido, debido a la lógica comercial de la época”. El periodista dice que Mayonchi y su marido le ofrecieron entonces una opción: “O adelgazar o no tener contrato”. Era su negocio La violencia sexual también puede minar fatalmente la imagen de papá ídolo adolescente La perfección con la que eligieron «venderlo» al público. La decisión también es producto de la época en la que surgió la nuestra. Sin embargo, eso no significa que sea verdad.» Por esta razón, «el joven Tiziano Ferro se encontró, en su primer álbum, amado por millones de personas por todo lo que no era: delgado y heterosexual y con el miedo de que ese gigante mienta. «Impuesto por la discográfica quedaría expuesto de cualquier manera». Con miedo a perderlo todo, el autor dice: “No es difícil imaginar que, dado que el propio contrato de grabación se basaba en sus kilos, este chico de 20 años tuviera el terror santo de tener sobrepeso. Y tal vez entonces lo perdería todo”. Encerrado en una jaula dorada que le habría causado infelicidad y lo habría convertido en una persona con “problemas de alcoholismo y de autoestima”. Una reconstrucción muy dura hacia Maionchi, que Tiziano Ferro quiso compartir. redes sociales de Escribiendo: “El micrófono se cae – El gesto de dejar caer el micrófono después de hacer algo de lo que estás orgulloso, Sr. Dr. – Histórico.»

