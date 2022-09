Tira Emara Predictions Episodio 16 Septiembre 2022: Zuleiha finge ser…

El avance del episodio de Terra Amara que se emitió el 16 de septiembre de 2022 en Canale 5 reveló que Zuleyha, para poner a prueba la confianza de Demir en él, le está tendiendo una trampa. Por otro lado, Yilmaz demuestra que aún no ha olvidado a su ex novia…

En el’episodio De hora de la tierra De viernes, 16 de septiembre 2022Y el Zliha confía en mí discurso Su intención de escapar a Estambul con adnán. La rubia advierte destructor, que se extiende hasta el aeropuerto. Aquí conoce al hombre. yilmazse va de viaje de negocios, pero su esposa no está: alto solo queria saber si era asi A quien Tanto si confías en ella como si no. Mientras tanto, un ex-mecánico hace una apuesta increíble para ganar una almohada bordada a mano por su amante en una subasta… pero averigüemos juntos qué Progreso subordinar apuesta quien transmitirá mañana en 16:30 sobre mí Canal 5.

Zulaiha confiesa en su sermón de anticipación para el episodio del 16 de septiembre

Zuleiha confía en Sermín. mujer joven Revela que tiene la intención de intentar escaparse a Estambul de nuevo con el joven AdnanCansada de su vida en la finca. La rubia, que en realidad trató de poner a Altun en una mala posición con HunkarY el se extiende desde demir Para informarle del plan secreto de su esposa. Está claro que el Maestro Cukurova tomó las palabras discursocorre al aeropuerto…

Avances de Terra Amara: ¡Zuleyha ha tendido una trampa para destruir!

Al subir, Yamani ve a Yilmaz. El exmecánico, luego de la derrota en las elecciones políticas, inmediatamente decidió reponerse y planeó un viaje de negocios. pero, Akkaya no está con Zuleiha. ex sastrerealmente, Se encuentra en la casa de Cengaver y Nihal.: Solo quería poner a prueba la confianza de su familia, especialmente de su esposo, en ella.. allá alto ¡Estoy cansado de que no me consideren una persona confiable!

Yilmaz todavía ama a Zuleiha en avances del episodio del 16 de septiembre

mi agente Asistir a una cena de recaudación de fondos para una asociación. cadera. Aquí se coloca almohada para la subastaeso fue todo Bordado a mano por la protagonista. Zliha Es hábil con la aguja y el hilo, como siempre. Cuando su exnovio se entera, se da cuenta de que quiere conquistarla a toda costa. Entonces, sorprendentemente, Yilmaz da un espectáculo increíble! Está claro que el joven aún no ha olvidado a su novia…

hora de la tierrala serie turca, se emite de lunes a viernes a las 16:30 días Canal 5.