Tijani trae hoy el expediente de los inmigrantes a Europa. Resistencias e intentos de mediación – Corriere.it

De francesca bajo

Consejo de Asuntos Exteriores en Bruselas hoy. Preocupaciones de la Comisión Europea

Destaca que las tensiones surgidas entre Italia y Francia no son buenas para la Unión Europea Fuente diplomática en la Unión Europea. Y es probable que los ministros de los 27 estados miembros en sus palabras de entrada retomen el tema de la hospitalidad, a riesgo de que todos exijan su trabajo. Pero también es probable que haya intentos de mediación. Explicó que mucho dependerá de la intervención del ministro Tajani. Jean Asselborn, un extranjero de Luxemburgo, explicó aRelación comercial “En el expediente de inmigración, leeremos las verdaderas intenciones del gobierno italiano recién elegido sobre el tamaño de Europa que quiere. Espero sinceramente que sea solo un empujón en el comienzo del nuevo gobierno en Roma».

En esta etapa, la Comisión pretende invitar a los Estados miembros Coordinación y cooperación. Las operaciones de rescate en el mar están reguladas por el derecho internacional, según una fuente de la UE, por lo que el CEO de la UE no tiene voz, no depende de él determinar el puerto seguro más cercano. En cambio, es responsable de las políticas relativas al asilo. El 20 de septiembre, hace dos años, la Comisión propuso un nuevo acuerdo sobre inmigración y asilo que aún se está negociando porque los países no logran ponerse de acuerdo. Para revisar las normas es necesario que todos los países de la primera línea del Mediterráneo (Italia, Grecia, Malta, Chipre y España), al igual que los países del Este, empezando por Polonia, que gestionan los flujos de personas desplazadas de la guerra de Ucrania, junto con Héroes de movimientos secundarios (el fenómeno de los migrantes que se desplazan del país de primera entrada para ir a buscar asilo a otro país de la Unión Europea) como Francia, Alemania, Holanda y Bélgica, encontrando soluciones comunes.