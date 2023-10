Thuram anota ante Lukaku: 1-0 Inter ante Roma y recupera el primer puesto | primera página

Romelu lukaku Y Regresó a San Siro, pero Marcos subió al escenario Hinchazón. Por primera vez, el belga se presentó como competidor y la afición nerazzurri lo acogió y se opuso, incluso con varios pitos, algo prohibido por la policía. a los 18 a’Enterrar Por Simón Inzaghi Derrotas 1-0 A Milán no Roma De las otras ex de José MourinhoEl ella uno especial Del trío, fue expulsado en el último partido contra el Monza y, por tanto, estuvo ausente del banquillo. En el primer aplazamiento de la décima jornada de la Liga italiana, el francés marcó en el minuto 81: Gran interés mediático por el primer regreso del ex gran jugador, de amado a odiado tras el período de transferencias de verano y decidiendo pasar a los Giallorossi, después de coquetear con la Juventus y el Milán, pero fue precisamente él quien llegó a su lugar el que decidió que . El campeón del Scudetto Conte y la final de la Liga de Campeones son ahora enemigos, pero el partido es de gran importancia: los nerazzurri, de hecho, habiendo conseguido el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones, Y vuelven a lo más alto del ranking, Tras el adelantamiento temporal a la Juve ocurrido anoche, esperando Gran partido Esta noche es entre Napoli y Milán, mientras los Giallorossi no encuentran su cuarta victoria consecutiva para subirse a los cuatro primeros, mientras que la Liga Europea sonríe gracias a las tres victorias conseguidas. El Inter está invicto en 12 de sus últimos 13 partidos de liga contra la Roma (ganó 6, empató 6). Inzaghi y Mourinho eligen a Pavard y El Shaarawy desde el primer minuto. El Inter controló el partido desde el principio: centro de Calhanoglu, milagro de Rui Patricio sobre Thuram y ocasión de Demarco. Luego, en la segunda parte, otra oportunidad para Thuram, antes del milagro de Sommer sobre Cristante y Calhanoglu a un paso de marcar, además de Lautaro. En el último gol decisivo de Thuram: una asistencia desde la izquierda para DeMarco y el disparo ganador a la red ante el travesaño de Carlos Augusto.

