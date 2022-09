¿The Pokémon Company odia los desafíos de NozLook como la piratería? La empresa responde – Nerd4.life

Pokémon nunca ha sido una epopeya centrada en la dificultad, y muchos fans han encontrado la forma de divertirse creando desafíos llamados Bloqueo de boquilla. Sin embargo, parece que Compañía Pokémon Odias a Nozluck y les crees «Al mismo nivel» que la piratería. La información fue compartida por algunos ex empleados de Nintendo.

En caso de que no lo supieras, es bueno entender qué es Nuzlocke. En resumen, es un desafío a las reglas autoimpuestas, no impuestas por el juego: sin piratería u otros elementos «ilegales». Pueden tomar varias formas, pero como regla general, el jugador no puede enfrentarse al Pokémon eliminado y solo puede capturar la primera criatura que encuentre en cada camino. Luego está el Nuzlocke más elaborado, que te impide usar elementos, darte un capricho con los Centros Pokémon o concentrarte solo en ciertos tipos de Pokémon o incluso en Pokémon de un color determinado. Los creadores de contenido aprovechan Nuzlockes para ofrecer contenido interesante a los espectadores y, en promedio, los aman.

En el video que ves a continuación, Dos ex empleados de Nintendo Explicaron que, debido a la popularidad de estos desafíos, sugirieron que Pokémon Company creara Nuzlock en una transmisión oficial en vivo. La reacción fue tan negativa que pensaron que estaban en peligro de recibir un disparo.

«Pensemos [le Nuzlocke] Al mismo nivel que una versión pirata del juego”: estas, según declaraciones de exempleados, fueron las palabras de Pokémon Company. Y la pareja se mostró muy dura. Sorprendido por la reacción También admitimos que no entendemos cómo se pueden colocar los dos en el mismo nivel.

Los ex empleados también lo explican problema de reacción, dentro del ámbito laboral, donde se paga a los empleados para que no sugieran ninguna idea en particular que pueda o pueda resultar interesante, porque no se sabe si será tomada negativamente. Explican que proponer una idea y verla rechazada supone la pérdida de la confianza de los superiores y la imposibilidad de acceder a determinados contenidos, por lo que el empleado no está dispuesto a correr riesgos y prefiere no hacer más de lo necesario.

Actualización 19/09Joe Merrick de Serebii.net ha compartido un mensaje que dice que proviene directamente de The Pokèmon Company, que niega tener problemas con los fanáticos y creadores que juegan con las reglas de Pokémon Nuzlocke.

Merrick También afirma que The Pokémon Company nunca prohibió ninguna colaboración o asociación con los creadores que sugirieron Nuzlocke a sus fans. Esto contrasta con algunas declaraciones de ex empleados de Nintendo, que mencionamos anteriormente.

Sin embargo, esta declaración no niega que Nuzlocke no sea valorado dentro de la empresa. Simplemente parece que Pokémon Company lo ha arreglado. No hubo «venganza» contra el Creador que tratan con NozLook. Mientras no uses tu truco para jugar Pokémon de una manera especial, no hay nada de malo en estos desafíos.

¿qué piensas? ¿Jugarás a Nuzlocke con Pokémon Escarlata y Violeta?