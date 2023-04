The Legend of Zelda Tears of the Kingdom: Las copias circularán y comienza la amenaza de spoilers

La leyenda de zelda lágrimas reino Es uno de los juegos más esperados de mayo de 2023 y todos los fanáticos están ansiosos por saltar a esta nueva versión de Hyrule de Breath of the Wild. Obviamente les gustaría hacerlo sin avances ni spoilers, pero parece que incluso en este caso, la situación no es tan simple. Según algunos informes, las imágenes parecen estar circulando desde Internet. Edición de coleccionista De la leyenda del reino de las lágrimas de zelda. En otras palabras, es posible que algunas copias del juego ya estén en manos de jugadores que puedan hacerlo. spoilers Para aquellos que aún esperan en su lugar.

Por el momento no tenemos confirmaciones definitivas. No pondremos la imagen aquí. Edición de coleccionista, pero tenga en cuenta que está circulando en Reddit y no parece falso. El paquete está dentro de una caja de cartón y solo se ve un lado. La esperanza es que la imagen en realidad no provenga directamente de un jugador, sino de un minorista que vendió las copias. En otras palabras, espero que nadie haya jugado ya The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Dicho esto, siempre es mejor prevenir que curar, por lo que en esas dos semanas desde el lanzamiento de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, le sugerimos que haga precisamente eso. maxima atencion en redes sociales y foros, donde los vándalos pueden llegar sin previo aviso.



Link y su caballo en The Legend of Zelda Tears of the Kingdom

Si solo quieres ver el contenido distribuido oficialmente por Nintendo, te dejamos con el último tráiler de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.