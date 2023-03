The Last of Us Part 1: La versión para PC está disponible a partir de hoy

El último de nosotros parte 1 Y disponible a partir de hoy también Computadora. El juego ha sido desbloqueado tanto en Steam como en Epic Games Store. Esta es la primera vez que la serie Naughty Dog cruza las consolas de PlayStation y aterriza en otra plataforma.

La versión para PC de The Last of Us Part 1 llega solo unos días después de la conclusión de la serie de televisión del mismo nombre, que fue un gran éxito en todo el mundo.

El contenido del juego es el mismo. versión de PS5, pero la versión para PC tiene algunas mejoras técnicas significativas, como compatibilidad con AMD FSR 2.2, Nvidia DLSS, Vsync, velocidad de fotogramas desbloqueada y más. En general, el aspecto gráfico del juego será completamente configurable y escalable, por lo que también se podrá jugar en Steam Deck. En términos de resolución, estamos hablando de accesibilidad 4K y soporte para pantallas 21:9 Ultrawide y 32:9 Super Ultrawide.

También les recordamos que quien tiene reservado El juego recibirá los siguientes artículos:

Extras: se utilizan para mejorar atributos como la salud máxima, la velocidad de elaboración, la distancia de la posición de escucha, la velocidad de curación y el balanceo del arma.

Piezas de armas adicionales: se utilizan para mejorar las armas y fabricar estuches en el banco de trabajo.

también disponible Edición digital de lujo Lo que brinda artículos desbloqueados temprano como un beneficio adicional. Veamos cuáles son: