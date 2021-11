The Last of Us 2 es el juego más vendido en PS Store del Black Friday 2021, a pesar de estar en PS Now – Nerd4.life

El Black Friday 2021 está a punto de finalizar y con él los descuentos de las distintas cadenas y plataformas. También se han realizado descuentos en PlayStation, ahora a través de PS. Tienda Podemos ver eso El último de nosotros 2 Este era el juego Mejor vendido De este período, aunque también disponible en PS Now.

La información se puede obtener directamente en la PS Store, a través de la sección dedicada a los descuentos del Black Friday 2021. Como puedes ver, organizando los juegos por categoría «Bestsellers», en primer lugar Aparece The Last of Us 2, seguido del inevitable GTA 5, Mafia The Definitive Edition, Jump Force y Rocket League. Obviamente no conocemos el volumen de ventas, pero definitivamente es un resultado excelente.



PS Store: The Last of Us 2 es el primero en el «ranking» entre los más vendidos

También busca en la lista completa Juegos de PS StoreY, nuevamente a través de la consola, estamos vendiendo que los únicos títulos que superan a The Last of Us 2, en este momento, son los de PS Plus. Y eso es un gran éxito porque el juego ha estado disponible durante un año y medio, y porque, como se dijo, también está disponible en PS Now. Con una inversión menor, es posible ejecutar el negocio de Naughty Dog y muchos otros durante un mes: no sabemos cuántos suscriptores han recibido PS Now durante este período, por lo que es imposible entender cuáles de los «modos de acceso» son privilegiado. el usuario.

Le recordamos que The Last of Us 2, por ahora, todavía está disponible en Amazon a un excelente precio.