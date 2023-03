The Last of Us 1 PC tiene algunas fallas gráficas increíbles, entre personajes que se mojan y cabello extraño

convertir a Computadora a El último de nosotros parte 1 No solo las CPU se sobrecalientan y esperan decenas de minutos para compilar shaders, sino también los avatares. falla genialcomo personajes que se mojan sin razón o porque sus peinados ya no se humedecen un poco.

Comencemos de inmediato personajes mojados, Sólo digo. En el video a continuación, publicado en Reddit, puedes ver a Joel, Ellie y otros personajes mojándose durante un diálogo en un ambiente seco. Un gran tratamiento de salpicaduras de agua que hace que el momento sea aún más dramático.

En la siguiente publicación puedes admirar al extraño. rendimiento del cabello Y una barba provocada por otro defecto. ¿Serán estos peinados el verdadero motivo del día del brote?

Otro glitch increíblemente hermoso es un glitch luces de neón que invaden la escena, convirtiendo la primera parte de The Last of Us en una pesadilla que parece haber nacido de Jeff Minter.

También hay una versión más suave de la misma falla:

Según algunos, las vulnerabilidades pueden ser causadas por la compilación previa antes mencionada de sombreadodurante mucho tiempo y provoca fallos en algunos sistemas. Sin embargo, la cosa no acaba ahí, pues también hay personajes que tropiezan y otros que vuelan para hacer más amena la experiencia.

Ciertamente, esta no es la experiencia que muchos jugadores esperaban de la conversión a PC de la primera parte de The Last of Us, que está literalmente plagada de errores y problemas de todo tipo. Un partido tan importante merecía más tratamiento.