The Elder Scrolls 6 podría ser la última entrega de la serie dirigida por Todd Howard

Al margen del programa Starfield de anoche, durante el programa dedicado, Todd Howard Bethesda también Sheikh manuscritos 6que él cree que podría sercapítulo final De la serie que dirigirá.

Howard habló con franqueza al respecto a los micrófonos de IGN.com, comenzando con un archivo hecho ineludible: Han pasado muchos años entre el lanzamiento de los distintos capítulos de la serie principal, y no solo los de Bethesda.

El tiempo es central en la retórica de Howard, ya que Starfield y The Elder Scrolls 6 son compatibles durante años después del lanzamiento y ciertamente no podría volverse más joven. Howard: “Entonces, la disponibilidad, como discutimos, para admitir Starfield… Mientras que en el pasado podrías haberlo lanzado y luego hecho una secuela, ahora podemos admitir este juego por un período de tiempo más largo, y eso es lo que queremos. tener en mente.

Y luego, mirando Elder Scrolls 6, este es un caso en el que… probablemente no debería decirlo. Pero si haces cuentas, no me estoy volviendo más joven. ¿Cuánto tiempo hace que la gente juega a Elder Scrolls? Puede que sea lo último que haga. No sé.»

Sin embargo, Howard dirigirá Sheikh manuscritos 7? Sólo el tiempo dirá. Mientras tanto, esperamos el Capítulo 6, así como el Starfield que lo precede, y Fallout 5 que lo seguirá.

Solo en Starfield, podremos jugar a partir del 6 de septiembre de 2023 en PC y Xbox Series X / S. También se lanzará de inmediato en su suscripción a Xbox Game Pass.