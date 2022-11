Testigo de aceite, a la hora de comprobarlo: La situación es peligrosa | Te arriesgas a arruinarlo todo

Los vehículos siempre deben ser monitoreados mientras conducen y mientras el vehículo está en funcionamiento. Cuando la máquina está en movimiento, la luz de advertencia de aceite puede encenderse, incluso de repente. Pero por el amor de Dios: incluso si manejas la situación de inmediato, no entres en pánico. Lo importante, en cualquier caso, es no «dormirse en los laureles» para no empeorar las cosas, ¡aunque sea de una manera muy peligrosa!

Lo único que hay que hacer es observarlo con atención.para descubrir cuál podría ser el siguiente paso a dar para que no nos equivoquemos, y también -sobre todo en determinados casos- Busque ayuda de un verdadero y serio profesional.

Antes que nada, tenemos que aclarar una cosa, que es de qué se trata. aceite de motor. No es más que un lubricante que hace que el motor funcione bien. Además de Si la luz de advertencia de aceite se enciende Y ya no se apaga durante el movimiento, significa que hay una pérdida de presión en el sistema de lubricación. El motivo puede ser uno, como puede ser -a decir verdad-. Si el automóvil es viejo, la luz de advertencia de aceite puede indicar un consumo excesivo de aceite, que es un signo de envejecimiento. Pero eso no debería ser suficiente para nosotros de todos modos y tenemos que intentar, por así decirlo, llegar al meollo del asunto, ¿de acuerdo? Ergo, es necesario entender el casosin – sin embargo – caer!

Cuidado con las etiquetas

En el caso de una luz de advertencia de aceite, no hay mucho que hacer. Lo primero es aparcar el coche a la vera de la calzada, evitando -y aquí te recomendamos- provocar tráfico y/o problemas de circulación. Dicho esto, ¿qué hacer concretamente? después de parar el coche, Tenemos que apagar el motor.luego abra el capó del compartimiento del motor, use la varilla para verificar el nivel de aceite del motor, limpie el área de la grieta con un paño bien limpio e inspeccione con cuidado y sin pánico, que siempre es malo. Sin fuga de aceite Se puede ver debajo del coche.

Y el nivel de aceite debe ser muy bajo, lo mejor que puede hacer es aumentar el nivel de aceite. Por el contrario, si el testigo permanece encendido A pesar de estas precaucionesEntonces toca volver a parar y llamar a una grúa para que recoja el coche y lo lleve al almacén.

En este punto, solo tiene que hacer una cosa, que es en muy poco tiempo. Pida ayuda si el coche es nuevo, O a un profesional que sepa dónde poner las manos. Lo que importa y lo que se recomienda -y también con mucho cariño- es confiar siempre y en todo caso en un profesional para devolver todas las piezas a su sitio, sin causar más daños y así ir al encuentro. gastos incluso más pesado.