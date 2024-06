Test Drive Unlimited: Solar Crown Probamos la demo del juego de conducción en Steam

Lo que nos lleva a hablar del escenario, que en realidad es Definitivamente es nuevo y grande. pero en la demo no es muy rica en puntos de interés: puedes ver a los dealers, las bases de algunas «bandas» con las que nos encontraremos interactuando durante la campaña, radares (que solo circularán a alta velocidad). ), surtidores de gasolina, talleres y un hotel, la mencionada energía solar y por supuesto los eventos en los que podemos participar.

Así que tendremos que «conformarnos» con vivir en el lujoso Solar Hotel, un edificio de ciento veinte plantas situado en el corazón de la isla de Hong Kong que sirve de mapa para el juego de conducción de Nacon. Reproducido en su totalidad Se puede recorrer libremente gracias a sus 550 km de carreteras. ¿Son todos particularmente grandes? En realidad no, de hecho nos sorprendió la diversidad del escenario y su capacidad para involucrarnos incluso en carreras que se desarrollan en tramos menos cómodos, por así decirlo.

Aunque se implementó como una mera conversión en el pasado, es una característica que muchos dieron por sentado en Solar Crown, tal vez adornada con algunas mecánicas destinadas a mejorarla, y es realmente una pena que ese no sea el caso, al menos no en el lanzamiento. : Desarrolladores masculinos Atenderán esta carencia «más adelante» .

Comencemos con algunos de los aspectos que los fanáticos de TDU seguramente esperarán encontrar en Solar Crown, que en realidad tienen poco que ver con la carrera real. De hecho, nos referimos a las implicaciones de vida que comentábamos al principio, que encontramos en este nuevo episodio en el frontal de las personalizaciones del avatar y de la tienda de ropa y complementos, mientras No hay posibilidad de comprar casas. .

para estar seguro, La demo no ofrece mucha variedad. En cuanto a carreras y dificultad en sí parece reducido, al menos en las primeras horas. Sin embargo, lo que parece bastante rico e incluye una serie de misiones que seguramente nos llevarán a familiarizarnos con la mecánica y la estructura de la Corona Solar, pidiéndonos, por ejemplo, que alcancemos un cierto nivel de experiencia para poder desbloquear tuning y más contenidos. . .

Esta es una posibilidad que el juego no excluye, e incluso permite mediante el uso del freno de mano, pero en general La ambientación es menos arcade de lo que imaginábamos Muestra las habilidades que el equipo KT Racing ha adquirido a lo largo de los años, intentando darnos un sistema con cierta profundidad.

En términos de jugabilidad, ofrece Test Drive Unlimited: Solar Crown. modelo de conducción simcade Lo que no permite mucho a la hora de aproximarnos a curvas cerradas, obligándonos a utilizar los frenos y encontrar el carril adecuado para cortar la curva en lugar de ir a toda velocidad, y quizás recurrir a derrapar para poder cerrarla correctamente.

Técnicamente no estamos ahí

Si en términos de jugabilidad y estructura, Test Drive Unlimited: Solar Crown resulta en general divertido, incluso sin detalles finos, Técnicamente, el título de KT Racing está en muy malas condiciones Francamente, no entendemos la idea de mostrarlo en este estado en PC cuando solo quedan unas semanas para el lanzamiento oficial.

Prueba de conducción nocturna ilimitada: Solar Crown intenta dar lo mejor desde el punto de vista gráfico

Los modelos de coches están bien hechos y los escenarios parecen razonablemente detallados, pero el sistema de iluminación, los efectos, los personajes y la presentación general de la isla de Hong Kong… Dan la sensación de un producto muy antiguo.. En realidad, el escenario está en blanco y el tráfico se comporta de forma extraña, con coches que aparecen en pantalla o reaccionan entrecortadamente (ver Taxis).

En definitiva, la comparación con joyas como Forza Horizon es implacable, no sólo en términos de rendimiento visual general sino también y sobre todo en términos de rendimiento. Ofertas que en este momento están completamente injustificadas: Alcanzar 60 cuadros por segundo parece imposible incluso en tarjetas de video de alta gama, por lo que con la RTX 4070 tuvimos que recurrir a la generación de cuadros a 1440p (con todos los elementos que trae consigo esta solución) para poder alcanzar este objetivo.

Uno de los comerciantes a los que tendremos acceso en Test Drive Unlimited: Solar Crown

Así que no parece que KT Engine sea capaz de soportar una experiencia de mundo abierto tan ambiciosa, y aunque algunos destellos de Solar Crown no están nada mal, El aspecto en general deja mucho que desear. Y los numerosos ajustes gráficos disponibles no pueden ampliar la experiencia tanto como cabría esperar.