Test de personalidad: Los aspectos positivos o negativos de tu personalidad te indican qué color elegir

Descubre con el quiz de tu color favorito todos los aspectos positivos y negativos de tu personalidad: ¡puedes quedarte sin palabras!

No siempre es fácil entenderse y no se dice que una vida sea suficiente para conocerse completamente; Entonces, todos los estudios de psicología que sentaron las bases de lo que hipotéticamente somos hoy nunca se habrían afianzado, especialmente desde mediados del siglo XIX.

En un mundo cada vez más complejo, tortuoso y difícil de explicar, en cierto punto Sonando el alma humana Se ha vuelto más una necesidad absoluta., que no es un descubrimiento en sí mismo. Es por esto que en casi dos siglos de teorías y experimentos científicos, cada vez más personas se han deslumbrado, y en ocasiones desconfiado y confundido frente a sus propios «Es» o «Es».La voz de la naturaleza en el alma humana.Según Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis.

Pero esta comprensión de la propia fragilidad, incompletitud y, por qué no, basura, no es necesariamente algo malo. Interrogarnos, en efecto, para saber qué habita en nuestra alma, cuáles son nuestros motivos, nuestras pasiones o incluso nuestra idiosincrasia, no hace más que fortalecer nuestra identidad, inyectándonos el sustento adecuado incluso cuando estamos en conflicto con nosotros mismos. En cualquier caso, es un punto de inflexión y de crecimiento personal muy importante.

Y si estás leyendo esta misma prueba, entonces eso significa No tienes muy claro tu personalidad. Hay aspectos de tu personalidad, tanto positivos como negativos, que te eluden y te confunden. pero ¿Sabes que tu color favorito puede quitarte cualquier duda al respecto?

Tu personalidad también depende de tu color favorito: ponte a prueba con nuestro quiz

A todos, al menos una vez en la vida, nos preguntaron cuál es nuestro color favorito. Parece una pregunta trivial y sencilla, un salvavidas para romper el hielo si no conoces a nuestro interlocutor y quieres evitar silencios incómodos.

Sin embargo, si lo piensas bien, la curiosidad no es tan obvia como podrías imaginar. De hecho, ¿puedes darte una explicación de por qué te gusta un color en lugar de otro?

Todo es cuestión de instinto y emociones primarias que guían nuestra existencia incluso a través de los colores. Por eso, especialmente en los últimos años La terapia del color encontró un consenso transversal Y sin precedentes. Aunque no es una disciplina científica, pertenece a la llamada «medicinas alternativas– En la mayoría de los casos es cromoterapia Eficaz en el tratamiento de enfermedades de diversas entidades..

A través de los colores, de hecho, puedes encontrar tu equilibrio, un Una unión completa de mente y cuerpo. No siempre en la misma longitud de onda. Pero los egipcios y los romanos ya entendieron la importancia de los colores, que son capaces de influir en el metabolismo, el sistema nervioso y el sistema inmunológico. Y este mismo efecto, que tiene sus raíces en un tiempo muy antiguo, lo encontramos másinsignificanteLa estrategia de marketing más probada de la actualidad.

Marketing y cromoterapia: todo lo que ves no es casualidad

Varios estudios han confirmado cómo Cada color recuerda sentimientos específicos.pero muy subjetivamente, en nuestra mente y partiendo de nuestra sensibilidad, cada marca desarrolla y diseña su negocio para hacerlo lo más atractivo y cautivador posible, al menos para la mayoría de los consumidores.

Entonces, en base a las estadísticas y pautas, se crea un producto personalizado que mejora nuestra percepción. Por eso, por ejemplo, en un producto orgánico el color dominante es el verde, que es sinónimo de preocupación y cuidado por el medio ambiente: la identidad de la marca está, por tanto, en consonancia con el color que elijas.

Pero no termina ahí. No es casualidad que algunas empresas se inclinen completamente por un color sobre otro. Empresas tecnológicas como FacebookY ibmY Gorjeo Y Samsungde hecho, Se mueven en la banda azul Por una razón muy específica. Al tratar con datos confidenciales, deben Transmitir calma, confianza y sobre todo honestidadTodas las sensaciones que pocas veces obtienes con otro color.

Y esta sensación de bienestar se encuentra sobre todo en las redes sociales, lugares donde las estancias prolongadas marcan tal diferencia que se convierte en una auténtica adicción. Por eso, si te gusta el azul, te sentirás más cómodo en ambientes que lo reflejen con precisión.

Es hora de que te decidas: ¿cuál es tu color favorito?

La respuesta a nuestro test es muy sencilla e intuitiva. En realidad, esto será suficiente para ti. Elige cuál es tu color favorito entre los amarillosY azulY rojo Y verde Luego lee el archivo Coincidencia de perfil. Los aspectos positivos y negativos de tu personalidad están rodeados por una línea de color.

amarillo

Si tu armario se compone principalmente de prendas amarillas en todas sus tonalidades, entonces es ésta. Eres una persona muy optimista y positiva. de naturales Pocas veces se te ve triste o ansioso, de hecho siempre tiendes a ver el vaso medio lleno y también transmites esta serenidad a quienes te rodean.

Si el día está gris, sabes exactamente cómo hacerlo colorido, tanto que cuando los amigos y familiares tienen un problema que les impide dormir por la noche, te piden consejo, porque siempre sabes cómo redimensionar cualquier dificultad en la perspectiva correcta. No es de extrañar que tus seres queridos te pidan consejo.

Sin embargo, no siempre es una buena idea ver solo cosas buenas y buenas personas. La vida está hecha de luces y sombras y si no sabes diferenciarlas, te arriesgas a que te atrapen. Amargas decepciones. Está bien confiar, pero protegerse de los demás también debe ser su prerrogativa: no todos son tan bien intencionados y tienen intenciones nobles.

azul

Si no puedes prescindir del azul, entonces esto es todo. Eres una persona sabia, madura y estable.. A lo largo de los años he desarrollado una especie de autocontrol digno de monjes budistas o estoicos. Realmente eres una obviedad y rara vez dejas que una situación se salga de tu camino.

Pensar, reflexionar y pensar son verbos que caracterizan tu vida diaria, aunque a veces tiendes a perderte demasiado en tus pensamientos: te sientes atrapado Entre la vida que realmente vives y la vida que siempre soñaste. Aunque hay una sabiduría poco común, de hecho, a veces no puedes evitar soñar con una existencia paralela contigo, por lo que también eres una persona muy triste.

De la misma forma como Giacomo Leopardi y Charles BaudelaireY La melancolía es parte de tu ADN, corre por tus venas y cuesta verte tan tranquila y desconsiderada. El mundo a veces te oprime, su tonta lógica te fastidia y muchas veces deja lugar a la depresión que pende a diario sobre tu cabeza como una espada de Damocles.

rojo

Si el color rojo siempre te ha impresionado, es este Eres una persona muy creativa y creativa.. En definitiva, eres un auténtico volcán de ideas que persigues siempre con pasión y, a veces, incluso con ascetismo. Tu espíritu artístico te permite ver el mundo desde otra perspectiva, muy personal y distinta.

Por eso sabes ver la belleza incluso en el dolor y el sufrimiento. Tienes un profundo sentido de la belleza. Lo cual puede manifestarse incluso en los rincones más remotos y desiertos de un pueblo rural. Tu creatividad es verdaderamente una bendición, pero también es una gran debilidad si no le prestas la debida atención.

Precisamente porque tus pensamientos se apoderan de tu cuerpo y alma, no puedes concentrarte en nada más. Todo lo que haces depende de tu «criatura», por eso te enfocas tanto en una cosa sin poder hacer muchas cosas al mismo tiempo. Es desafortunado. Trate de ser más desapegado Tu inspiración también se beneficiará de ello.

verde

Si tu color favorito es el verde en cualquier tono, eso es eres una persona tranquilaTranquilo, que le guste disfrutar de la vida sin demasiadas pretensiones o, peor aún, estrés. Aceptas la vida por lo que es, sin buscar significados ocultos que son imposibles de descubrir y que solo te quitarán tiempo de lo que te importa.

En resumen, estás contento pero de ninguna manera eres una persona humilde. en lugar de, sabes que todo tiene su tiempoEs inútil esforzarse demasiado o deprimirse por los sueños y deseos incumplidos. Tu flema es realmente el punto de fuerza y ​​realmente te ancla, aunque tal vez mucho.

De hecho, a veces Tiendes a vivir sin ambiciónManténgase al día con el flujo del flujo, una situación que podría costarle muy caro a largo plazo. Necesitas más organización y conciencia en la vida, sin perder los estribos, por supuesto. ¡Haz que tu vida diaria sea más realista y no te detendrás!