Test de personalidad: cara de humano o de perro, ¿qué ves primero en la imagen?

Aquí hay una prueba visual basada en la observación de una ilusión óptica: Tu respuesta revelará tu verdadera personalidad.

por años ahora.»ClaroLleno de artículos o posts hablando de ilusiones ópticas y pruebas visuales, lo que hace que estas imágenes sean tan populares hasta el punto de influir en una gran parte de los internautas de todo el mundo es el hecho de que cada uno de nosotros se da cuenta de los detalles diferentes del otro, y por lo tanto es curioso saber si Quienes compartimos nuestras vidas tienen cuadros de percepción similares o si tienen un cuadro completamente diferente.

Para hacer estas imágenes más interesantes, los creadores idearon observar el tema respectivo test de personalidad. Con frecuencia, estas pruebas parten de conceptos comunes relacionados con un animal, una personalidad, un símbolo, y las características que se suelen atribuir a estos seres reales o simbólicos se trasladan así a quien los observa y sobre las que se elabora un perfil aproximado de la psicología. construido.

La razón por la que esta adición le da más atención a las pruebas es obvia: cada uno de nosotros quiere saber si hay aspectos ocultos de nuestra personalidad, porque se sabe que hay aspectos de nosotros que no conocemos muy bien y podemos saltar. . Si estamos en una situación determinada. También es interesante entender si perfil psicologico Asociado con esta o aquella respuesta realmente nos describe.

Prueba ocular: ¿Qué ves primero, la cara de un humano o de un perro?

El proceso de prueba relacionado con la imagen que ves arriba es muy simple: mira la imagen y señala lo que ves primero entre un rostro humano tallado en la roca o un perro acurrucado tranquilamente en un acantilado. Recuerda eso Lo que vale es lo primero que notas al mirar una fotoPor lo tanto, nada cambia si puedes ver ambas formas. Según la teoría de la psicología cognitiva, la primera respuesta puede provenir del subconsciente, revelando así lo que realmente piensas.

perro

Si lo primero que ves es al perro durmiendo en el acantilado, eso significa que Eres alguien que presta mucha atención a los detalles.. Para ti, incluso el más pequeño gesto tiene un valor inmenso y nunca disminuyas ni siquiera los pensamientos más pequeños. Estas personas tienen las mismas cualidades que un perro en forma, les gusta relajarse y estar tranquilos y son súbditos muy leales. Estas son también las características que buscas en una pareja, nunca puedes estar con alguien que te haga falta serenidad y momentos de comodidad, así como nunca puedes estar con alguien en quien no confías. Por este motivo, no eres muy confiado y tardas mucho en abrirte, no solo en las relaciones sentimentales sino también en las amistades.

cara humana

En cambio, son las personas las que se sorprenden por el rostro humano. Personas decididas a lograr sus objetivos.. Cuando haces algo, lo haces con seriedad y meticulosidad y no te detienes hasta que crees que es perfecto. Este puesto de trabajo puede llevarte a lo más alto, pero para no perder el interés en lo que estás haciendo, debes estar constantemente motivado y tener la oportunidad de tener un enfoque creativo y original del proyecto en el que estás trabajando.

Ser perfeccionista puede ser frustrante en todos los ámbitos de la vida, porque te lleva a no estar satisfecho con lo que tienes y lo que haces. Siempre piensas que todo se puede mejorar, y si fuera por ti nunca completarías nada, porque para eso tienes que comprometerte. En el campo emocional, esta búsqueda constante te hace sentir vacío e incompleto que no se puede llenar. Intentas hacer esto comprando bienes materiales, pero la sensación de vacío nunca te abandona. Para estar satisfecho, solo necesita relajarse y disfrutar de lo que ya tiene, tal vez Permitir que las personas a tu lado hagan todo perfecto por una vez.