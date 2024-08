Tesla está en problemas y el precio es inmejorable para su gran competidor: es todo nuevo

Tesla debería desconfiar, como mínimo, de un competidor combativo que quiere revolucionar el mercado de los coches eléctricos a estos precios.

El mundo de los coches eléctricos no consigue despegar con unas ventas muy por debajo de las expectativas. hasta tesla Está pagando el precio de esta difícil situación, ya que los primeros meses de 2024 han sido complejos y turbulentos, por decir lo menos. Entre posibles recortes de empleos y el colapso de los ingresos… Elon Musk Quizás tenga que afrontar el período más difícil desde que estuvo al frente de su empresa.

Tesla ya no es la fuerza dominante en el mundo de los coches totalmente eléctricos, ya que ha surgido una fuerte competencia, especialmente de China. Por ejemplo, BYD En el último trimestre de 2023, vendió más coches a nivel mundial que el gigante Elon Musk. Shezhen, principal patrocinador del reciente torneo de fútbol europeo, no quiere detener su desarrollo. Así lo confirman las noticias que acaban de llegar, que seguramente no agradarán a los responsables de la empresa en Texas.

Tesla y BYD asustan a todos con un nuevo sello: precio de salida

El secreto de los coches eléctricos chinos es la posibilidad de contar con coches de alta calidad cuyos precios, en general, son muy inferiores a los procedentes del resto del mundo. Más confirmación proviene de CELDA BYD 2025 El cual tiene un precio (al menos en el mercado chino) 7.800 dólares menos que el Tesla Model 3, su competidor directo. Esto significa que el fabricante chino ha retomado la guerra de precios.

De momento la actualización está disponible para el mercado chino pero muy pronto, quizás a partir del año que viene, también la encontraremos en Europa y el resto del mundo. La gran noticia sobre el nuevo sello es Entrada de estructura de 800Ven lugar de la corriente de 400 voltios. Los tiempos de carga se han reducido, pasando del 10% al 80% en 25 minutos, en lugar de los 37 minutos del modelo actualmente disponible en Italia.

Hay dos tipos de baterías disponibles, una con capacidad de 61,44 kWh y otra con capacidad de 80,64 kWh. La potencia total con este último es de aprox. 520 caballos de fuerza, Un hecho que promete un rendimiento de nivel absoluto. Por tanto, la empresa china sigue renovándose y provocando dificultades, y ahora se ve obligada a responder en una guerra de precios sin ningún tipo de restricciones.