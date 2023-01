Terremoto en Zelensky, el policía calvo y Mattarella: Entonces, hoy…

– Retrato implacable de Domenico Quirico en el presionaenteramente dedicado a Zelenski. En resumen: fue un líder impopular que en la guerra encontró el papel perfecto para él, el de un héroe de la resistencia que no decide nada (EE.UU. piensa en todo) pero actúa como pionero en la situación. Quirico afirma: Las cosas iban bien al principio de la guerra, pero ahora tenemos que negociar. ¿Estamos seguros de que Volodymyr es la persona adecuada? Porque para sentarse a la mesa con Putin, debes renunciar a la ropa de un héroe y ponerte la ropa de un estadista. veremos

– Mateo Messina Mooney Dos días antes de su detención estuvo en el supermercado y compró carne picada, dos cervezas y un detergente. ¿Y esta mierda?

– Una oleada de renuncias en Kyiv, incluso demasiadas para ser solo una cuestión de supuesta corrupción o similar. Entre los Panthers que no llegaron y la guerra en curso, me parece que las cosas en Ucrania para Zelensky son menos halagüeñas de lo que podríamos haber soñado. De nada sirve ocultarlo: con 6 viceministros, 5 gobernadores y 2 de su personal mal expulsados, más otros que pronto podrían ser purgados, por Zelenski Estamos ante una realidad Terremoto Político.

– Hablando de Cheetah, hay algo bueno que decir. allá Polonia Presionó a Alemania para que pudiera enviar tanques a Kyiv, que no podía enviar sin el permiso alemán (ahora recibido). Bueno, pero Varsovia no tiene la intención de renunciar a las Panteras. No: exigirá un reembolso a la UE, es decir, a todos los contribuyentes europeos, incluidos los alemanes, que, al parecer, son un poco reacios a enviar vehículos con orugas a Ucrania.

– Negociaciones Suecia Y Finlandia entrar Chico será largo Según las noticias de hoy, las negociaciones han sido pospuestas «indefinidamente». Es decir, Dios ve y provee. Erdogan sabe que cuanto más tira de la cuerda, más obtiene. Y la OTAN, pero digo Occidente, apoya la Operación Sultán. ¿Vale la pena?

– gobierno con Baños. De hecho, el calendario interministerial parece haber previsto la necesidad de prorrogar el mandato que debería haber dado lugar a la aplicación de Bolkestein y, por tanto, a licitaciones para concesiones de playas. Una opción semivinculante, como decíamos ayer, tras la mediación con las gasolineras, hoy están en huelga.

– motor para Mateo Messina Mooney Llegó tarde y el cacique “cambió la voz” de enfado. Ahora tiene miedo, pobrecito, y eso lo entiendo. Tiene tantos que lo están entrevistando Corriere della Sera Y escribe tu nombre y apellido además de la foto. Entonces, si realmente se convirtiera en un objetivo para la mafia, el asesino no se arriesgaría personalmente a cometer un delito. brillante

– Esto es correcto, charla gpt No es 100% fiable. ¿Pero te sorprende? No, ya que se creó recientemente y la IA siempre necesita dar tiempo. El punto es que en solo unos meses pudieron crear un sistema increíble que logró producir textos significativos con información que a menudo era confiable. Entonces simplemente arréglalo y listo. Decir: ¿Google puede ser 100% confiable en la información que te muestra cuando buscas? No, en realidad las noticias falsas están llegando a raudales. Espere el anuncio de muerte prematura de ChatGPT.

– Mattarella: «La constitución quiere la independencia de los jueces». Sí, pero también le gustaría que el sospechoso fuera considerado verdaderamente inocente hasta el tercer grado de sentencia. Esta correspondencia es privada. Y muchas otras cosas que el circo judicial y mediático enfermo ha olvidado durante demasiado tiempo.

– En el departamento de personal. Policía de tráfico Llegada de certificados médicos de todo tipo desde Roma. Como aquel pizzardone que, ante la rápida caída del cabello, hizo que su médico le prescribiera la prohibición de cascos y gorros. O el otro con «insuficiencia pulmonar» para que no pueda hacer sonar el silbato. Pago completo para ambos, pero no completamente utilizable en el campo. ¿Entonces me quiere decir por qué un contribuyente particular, que paga impuestos finos, no debería enfadarse cuando escucha semejante tontería?