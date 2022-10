Terminó la temporada de la Juventus en Israel: otro fracaso. Allegri ya no es entrenador: debe dimitir | primera página

La Juventus ya no es un equipo, Allegri ya no es un entrenador. Todo termina en Israel, en una velada muy amarga y, por su parte, vergonzosa. La Juventus no solo perdió (2-0) ante el Maccabi Haifa, sino que desbarató por completo las ya escasas posibilidades de clasificarse para los octavos de final de la Champions League.. En teoría, pero solo en teoría, aún puede lograrlo ganando en Lisboa y en casa con el PSG y aspirar a otro logro del Maccabi, pero eso no sucederá porque Esta Juve está acabada o puede que nunca haya empezado. Y Allegri, si tan solo tuviera un poco de dignidadY el En lugar de hacer bromas a Leghorn, debería haber renunciado esa misma noche e ido a jugar a Trump con Giloni, la única persona a la que todavía estaría dispuesto a defender.

Sucede porque Galleon, como Allegri, cree que el fútbol lo juegan los jugadores, no los entrenadores. Si esta suposición es correcta, me pregunto (y también debería preguntar) por qué a los técnicos se les paga tanto, Allegri hasta nueve millones (7 más 2 bonos) durante cuatro años.

En una tarde de descalabro que lleva no solo a una hipotética eliminación de la Champions League, con un relativo desfase económico, sino también a la posibilidad de no clasificarse para la Europa League, el club no debe ni puede quedarse estancado. Fue Andrea Agnelli quien devolvió a Allegri al contrato halter (Por la Juventus), fueron Nedved y el formidable Arrivabene los que desheredaron a Dybala, el humilde Cherubini que volvió a encarecer la campaña de fichajes y la llenó de caballos jóvenes (Valhovich) y viejos Carites (Di María, el presunto héroe y ex Melek con algunos destello de luz).

No es suficiente decir que estás enojado y avergonzado. O peor aún, el decreto de retirada hasta el derbi, medida que ya no rige en la provincia más estrecha. En cambio, es hora de intervenir de manera drástica y autocrítica, antes de que otros lo hagan.

Hasta mediados de octubre, la temporada de la Juventus ya había terminado con el segundo fracaso consecutivo. Y si no lo hace, creo, alcanzar el cuarto lugar en el campeonato, entonces el corte pesado será despedido esta vez. A estas alturas, la venta de enero de Vlahovic, siempre que todavía haya algunos ingenuos que la quieran, puede ser una idea Para empezar, sube al rojo intenso y asegura la juve colocándola en el centro de la mesa. No estoy bromeando en absoluto: Este cambio de equipo puede llegar a niveles de abuso para hundirse en la segunda columna del ranking.

No hubo partido, porque la Juventus no es un rival fiable para nadie. McCabe, espoleado por un público soñado en Turín, golpeó a Chesney desde los primeros minutos. Y si en el primer caso, a los tres minutos, el portero polaco lograba meterse en la cabeza de Piero, éste se llevó una gran sorpresa con la retirar, incluso después de seis minutos. El cruce de Cornu, el fatal aplazamiento de Rugani, era favorito sobre el de Bremer.

Y aquí empezamos a entender por qué Allegri no puede entrenaral menos la Juventus o equipos de la supuesta talla. Rojani Hacía semanas que no jugaba, y cuando jugaba era tibio y sin color, le renovaron el contrato porque es un entrenador muy leal (como De Sciglio, otro jugador absolutamente mediocre). ¿Era apropiado incluirlo en un partido crucial como el de anoche?

Y, sobre todo, ¿era apropiado traer de vuelta a McKennie (no a Kostic) a un combate para ganar? Dado que el método 4-4-2 es formal, si un centrocampista mediocre como el estadounidense juega como extremo, ¿cómo es posible vencer al hombre?

Por supuesto, todos los jugadores de la Juventus se ahogaron en los barcos y todos los que no lo hicieron fue solo porque salió. estoy hablando de María, en la segunda lesión de gravedad (muslo derecho), obligó a pedir el cambio a mitad de la primera parte. Cuando, esto, la situación aún se estaba procesando.

Pero el problema es que la Juventus no construye. Quien tiene el balón (a menudo Paredes) lo pierde fuerte, y quien lo recupera (a veces Rabiot) pierde el pase. cuadrado, se publicó como un ala larga, poco visto y cuando lo hizo fue porque lo recogió en gran parte. Como sucedió con motivo del segundo gol (minuto 42), cuando intentó un esperado regate en el centro del campo, haciendo volar a Piero, cerca del área, Atsili sirvió: camufla a Alex Sandro, ahora flojo, y la derecha de todos cruzando el área. postes y todos en casa.

Solo aquellos que no han visto el juego pueden sorprenderse. McCabe era superior en todos los sentidos: técnica (sí, técnica), velocidad, brillantez, atletismo, espíritu competitivo. Los jugadores de Barak Vapor corren, gano las entradas y salgo corriendo de nuevo. Entre los dos goles también hay un centro de Jerez de falta y un contraataque de Atzelli y otro papel de peligro.

El primer ataque de los Bianconeri en el período de recuperación: Vlahovic se golpeó la cabeza y Cohen se estiró en una impresionante inmersión, Milik suspendido de un paso y Goldberg se paró en la línea.

La segunda mitad es peor porque Juventus (con Locatelli en lugar de Paredes y Kostik por McKinney) tiene el balón, intenta algo de iniciativa, pero no podrá marcar aunque pueda jugar una hora más. Se fue la Champions. Pero desafortunadamente, eso no es lo único que desaparece y desaparecerá por algún tiempo..

Mesa

Maccabi Haifa – Juventus 2-0

Goleadores: pt 7′ Atzili, 42′ Atzili

Ayuda: pt 7 Cornud, 42′ Pierrot.

Macabi Haifa (4-2-3-1): Cohen; Sundgren, Batubinsika, Goldberg, Cornud (21′ st Menachem); Lavi Muhammad (Calle Chipota 41); Atzeli (21 seg), Sherry, David (calle Abu Fani, 26); Piero (Calle Rukavitsia 41′). Disponible Fox, Mishpati, Arad, Gershon, Meir, Eliyahu, Levi. Bandadas de vapor.

Juventus (4-4-2): Chesney; Danilo (23′ St. Ken), Bonucci, Rugani, Alex Sandro (29′ Saint Soleil); McKennie (1′ Kostic), Paredes (1′ Locatelli), Rabiot, Cuadrado; Di María (24 puntos Milik), Vlahovic. Disponible Perine, Pinsolio, Bremer, Gatti, Fagioli, Meriti. Allegri rebaños.

Árbitro: Lahous (Esp).

Var: Martínez Monoaira (balneario).

Para reservas: pt 27′ Cornud (M), 48′ McKennie (J); 35′ Calle Locatelli (J).