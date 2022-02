Tennis, Yannick Sener Turns the Page: Despedida oficial del entrenador Riccardo Piatti. Ahora le seguirá Simone Fagnozzi

yannick sener despedirse de Ricardo Piatti Y por cada equipo que lo ha seguido durante los últimos seis años. Gracias a su trabajo y al talento del jugador de San Candido, Sinner ganó 5 títulos de Campeonato ATP Obtuvo la mejor calificación 9° lugar en noviembre de 2021, además de llegar a cuartos de final tanto en el Abierto de Australia (2022) como en Roland Garros (2020) en los últimos años. Ahora hay una nueva página que escribir, ya que el Dubai Championship, ATP 500, simone vagnozziEx entrenador de Cecchinato. Ahora también ha llegado el funcionario. después desviarse de los últimos días Rumores sobre el nuevo entrenador súper entrenador despedirse deY por cada equipo que lo ha seguido durante los últimos seis años. Gracias a su trabajo y al talento del jugador de San Candido, Sinner ganóObtuvo la mejor calificación, además de llegar a cuartos de final tanto en el Abierto de Australia (2022) como en Roland Garros (2020) en los últimos años. Ahora hay una nueva página que escribir, ya que el Dubai Championship, ATP 500, Donde también debutará Djokovic que seguirá al pecador,Ex entrenador de Cecchinato.

Después de muchos años de éxito juntos, mi equipo y yo decidimos separarnos. Quiero agradecer a Ricardo, Dalibor, Claudio, Andrea, Christian y Gaia por todo lo que han hecho por mí desde el comienzo de mi carrera hasta ahora. Riccardo Piatti en particular me ha enseñado muchas cosas que siempre serán parte de mi tenis. Se crearon muchos recuerdos especiales y siempre recordaré el tiempo que pasamos juntos con cariño.

La razón para decir adiós

Hay muchas razones para decir adiós Ricardo Piatti Ha habido varias reconstrucciones en los últimos días en torno a las diferencias entre kafir Y su ex entrenador ahora. Lo primero y más importante es la programación de los torneos a jugar, con Piatti y su equipo queriendo jugar solo una cierta cantidad de torneos por temporada, mientras que Sinner quería estar en casi todos lados para continuar con su crecimiento, como mencioné antes. Corriere della Sera. ver caso Tokio 2020, con Sinner sin viajar a Japón debido a la decisión de su equipo. En resumen, no era un archivo. Sin previo aviso, de repente, de repente como pensábamos. La tensión se ha ido acumulando desde hace tiempo, una especie de intolerancia de la promoción 2001 hacia su entrenadora también por las actitudes que tuvo con él durante los entrenamientos y durante los partidos oficiales.

Ahora está Vagnozzi, y luego Magnus Norman

Comenzando con los Campeonatos de Dubai, la esquina de Sinner estará allí. simone vagnozzi. ex entrenador de marco francotirador, con el que el siciliano alcanzó las semifinales de Roland Garros en 2018 y su mejor ranking (nº 16 del mundo). Y lo seguirá durante toda la temporada “americana” con el Master 1000 que viene del exterior, antes de la llegada del súper entrenador. Vamos a hablar de Magnus normandoIncluso si el ex número dos del mundo no hubiera anunciado oficialmente su bendición. Sin embargo, en los próximos días, el sueco también deberá decir que sí, lo que en los últimos años ha propiciado el crecimiento explosivo de tenistas como Robin Soderling (que disputó dos finales de Roland Garros en 2009 y 2010) y Stan Wawrinka. Su obra maestra con los suizos ganó en los años que Norman lo siguió con tres campeonatos importantes: el Abierto de Australia de 2014, Roland Garros de 2015 y el Abierto de Estados Unidos de 2016.

